Passagem de carga especial no trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios acontecerá na madrugada desta quinta-feira (10)

Atividade deve acontecer entre 1h e 5h da manhã

Durante a madrugada da próxima quinta-feira (10), o trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios será interditado para a passagem de veículo de carga de grandes dimensões. O trecho estará bloqueado entre os kms 67 e 81, da 1h às 5h da manhã. Caso a operação seja concluída em período inferior ao previsto, o trecho será liberado ao tráfego.

A equipe da Concessionária Tamoios realizará a operação de passagem em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e com o conhecimento da ARTESP – Agência de Transporte do estado de São Paulo. A ação será coordenada com a transportadora ACACIA GUTIA ME.

Neste período, os usuários devem evitar trafegar em direção ao trecho interditado, evitando eventuais transtornos. Caso haja necessidade de deslocamento durante período, as rodovias SP-098 – Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga) e SP-125 – Oswaldo Cruz (Taubaté/Ubatuba) são rotas alternativas.

Em caso da necessidade de passagem de veículos em emergência no trecho durante a operação, será colocado em prática um plano de contingência para garantir o deslocamento.

A carga possui licença expedida pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Os usuários da Rodovia dos Tamoios podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego por meio do Twitter @Tamoios099, Rádio Web Estrada do Sol, site www.concessionariatamoios.com.br e APP Tamoios.