Caraguatatuba: Fundo Social se reúne instituições para fortalecer parcerias e atendimentos

O Fundo Social de Caraguatatuba reuniu na manhã desta sexta-feira (11) representantes de 18 instituições sociais da cidade. O objetivo foi estreitar parcerias e criar uma rede de apoio entre as entidades.

Participaram do encontro instituições das mais diversas áreas de atuação com atendimentos às crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, pessoas em situação de rua, dependentes químicos, autistas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, contou que a ideia do encontro surgiu durante o Bazar de Natal, quando perceberam que as instituições participantes desconheciam o trabalho uma da outra. “Nossa ideia foi criar uma sinergia entre os espaços, com uma rede de solidariedade entre elas, uma conhecendo o trabalho da outra e trocando experiências e atendimentos”, destacou.

Samara ainda ressaltou que o Fundo Social ajuda todas as instituições com muito carinho e responsabilidade, por meio das doações da população. “O Fundo não é uma secretaria e, por isso, não temos orçamentos. Atuamos como um suporte para situações emergenciais e essa gestão compartilhada entre as entidades é muito importante. A partir de agora, além do Fundo Social, as pessoas poderão contar com o apoio entre vocês”, pontuou.

O município dispõe ainda de mais instituições sociais que ajudam pessoas em vulnerabilidade social que não puderam comparecer ao encontro. O Fundo Social destacou que toda doação, seja de alimentos, roupas, itens de cama e banho, colchão, cobertor, móveis, entre outros, são encaminhadas para as entidades.

Samara ressaltou que “nosso trabalho é feito com transparência, responsabilidade e gera confiança mútua: de quem doa e para quem doamos. Nossas portas estão abertas para quem quiser conhecer e ajudar”.

Também esteve presente um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, onde foi solicitado pelo Fundo Social que a pasta crie, de forma pedagógica, orientações para que as instituições possam, de forma organizada, buscar recursos, seja na esfera pública como também na privada.

Quem quiser conhecer e colaborar com o Fundo Social, a sede fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao banco Santander), telefone (12) 3897-5656.