Ilhabela: Com investimento de R$ 2,5 milhões, Prefeitura inicia construção do novo Posto de Saúde do Perequê

A Prefeitura de Ilhabela já deu início à construção do novo Posto de Saúde do bairro do Perequê. A instalação da nova unidade tem por objetivo aumentar a capacidade de atendimento na região central da cidade.

“Praticamente vamos dobrar o número de atendimentos na região central. Além disso, o novo Posto de Saúde será equipado com equipamentos de ponta para garantir aos profissionais ainda mais recursos para atender melhor a população. Sem dúvidas, vamos conseguir elevar ainda mais a eficiência e do atendimento de saúde da nossa cidade”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Com investimento de R$ 2,5 milhões, a nova e moderna Unidade Básica de Saúde do Perequê contará com consultórios médicos, odontológicos, enfermagem e psicólogo; salas de atendimento de assistente social, curativo, inalação, vacinação, agente comunitário e farmácia e uma ampla recepção.

No local, a Prefeitura também construirá uma nova Academia da Saúde com cobertura, piscina terapêutica, vestiários e a área administrativa. A estimativa de entrega é para o início de 2023.

O investimento nesta unidade faz parte do pacote de obras lançada pela Prefeitura de Ilhabela neste mês de março, que prevê a construção de seis novas escolas na cidade, dois postos de saúde, além da reforma e ampliação das unidades educacionais e de saúde já existentes, no intuito de melhorar ainda mais o atendimento da população, com investimento total de R$ 60 milhões.

As obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura de Ilhabela são ainda mais importantes no atual momento de retomada econômica da cidade. As novas unidades de educação e saúde são responsáveis por criar diversas vagas de emprego na construção civil do município.