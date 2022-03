Caraguá: Novas vagas no PAT

Código da vaga Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo Salário

5890589 Acabador de mármore e granito 3 Fundamental Completo 6 —– M R$ 1.500,00

6108955 Ajudante de Manutenção com experiência na CTPS e com noção em elétrica ou refrigeração em geral. 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.693,00

6152992 Ajudante de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração – possuir CNH B, conhecimento em ar condicionado é diferencial 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.408,00

6022312 Ajudante de Motorista 1 —— 6 Centro e proximidades M R$ 1.200,00

6153874 Analista de Processos Operacionais com experiência em CTPS 1 Superior Completo em Engenharia Civil ou Arquitetura 6 —– — R$ 3.500,00

6156425 Assistente de Transporte (Logística) 1 Médio Completo (desejável Técnico) 6 —– F R$ 1.500,00

6152953 Auxiliar Administrativo com experiência em CTPS – possuir CNH B, conhecimento no pacote office e atendimento ao público 1 Médio Completo 6 —– F R$ 1.408,00

6153191 Auxiliar de Cozinha (Temporário) 1 —– —– —– F R$ 70,00 por dia

6156502 Auxiliar de Transporte (Logística) 1 Médio Completo 6 —– F R$ 1.212,00

6150713 Auxiliar de Veteriário com disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana 1 Técnico em Auxiliar de Veterinário 6 Morro do Algodão ou proximidades — R$ 1.672,00

6001505 Auxiliar nos Serviços Gerais com disponibilidade de trabalhar de fim de semana 2 —— —– Tabatinga e proximidades M R$ 1.400,00

6156769 Balconista – possuir CNH A/B e experiência com atendimento ao público e vendas 1 Médio Completo 3 Centro e proximidades M R$ 1.212,00

5919977 Barman 1 Fundamental Completo 6 —– — R$ 1.300,00

6127846 Carpinteiro com experiência em CTPS, corte com serra e disponibilidade de horário – Comparecer no PAT de Caraguatatuba munido de CURRÍCULO COM FOTO e EXTRATO do CNIS 10 Fundamental Incompleto 6 —– M Piso da categoria

6087609 Consultor Financeiro – com experiência em emprestimo consignado e telemarketing 3 —– 3 —– — R$ 1.440,00

5956688 Corretor de Imóveis 6 Curso de Corretor Completo —– — — Comissão

6096550 Costureira – Experiência em maquina galoneira, overlock e reta 2 —– —– —– F R$ 1.350,00

6144564 Cozinheiro – possuir experiência em cozinha de hotel e preparo de pratos a la carte 2 —– 6 Tabatinga e proximidades — R$ 1.500,00

5975041 Eletricista de Autos com experiência em CTPS – possuir especialização em linha pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M R$ 1.900,00

6146392 Eletricista de Manutenção com experiência em CTPS – possuir conhecimento em manutenção no setor de saneamento e CNH B 1 Curso Técnico na Área 6 —– M R$ 2000,00 + 30% de periculosidade

6150712 Empregada Doméstica 1 Alfabetizado 6 Porto Novo / Barranco Alto ou proximidades — R$ 1.212,00

6109908 Empregada Doméstica- apresentar carta de referência 1 Fundamental Completo 6 —– F R$ 1.500,00

6056921 Encarregado de Depósito com experiência em CTPS – possuir CNH B/D 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.541,00

6156402 Enfermeiro com experiência em CTPS – irá ministrar aulas teóricas 3 Superior em Enfermagem 6 —– — R$ 20,16 Hora/aula

6127728 Enfermeiro com experiência na CTPS e Coren de enfermeiro ativo 2 Superior Completo 6 —– — R$ 5.300,00

5763745 Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M R$ 3.000,00

6074075 Gerente de Logística com experiência em CTPS – possuir CNH AB e conhecimento avançado em Excel e Informática 1 Médio Completo 6 —– M Piso da Categoria

6127634 Inspetor Operacional na área de limpeza, manutenção e zeladoria com experiência em CTPS – possuir CNH A/B e conhecimento no pacote Office. 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.600,00

6083988 Instalador de Alarmes Residenciais 2 Médio Completo 6 —– M R$ 1.500,00

6109251 Lavador de Veiculos / Auxiliar de Pátio – experiência em troca de pneus, lavagem de veiculos 1 —– —– Indaiá e proximidades M R$ 1.290,00

6105416 Mecânico Alinhador – Necessário saber manusear alinhador 1 —– 6 —– M R$ 1.500,00

6121384 Mêcanico Automotivo – Com experiência em motores, suspensão, alinhamento e balanceamento 1 — 6 — M Piso da Categoria

6121394 Mêcanico Automotivo – Com experiência em veiculos leves e linha diesel 1 — 6 — M R$ 1.700,00 + 30% de mão de obra

6136878 Mecânico de Manutenção (Ônibus) – Ter experiência em manutenção preventiva e mecânica a diesel 1 —– 6 —– M R$ 1.500,00

6127887 Mecânico de Manutenção Industrial com experiência em CTPS – possuir curso técnico na área e CNH A/B 1 Curso Técnico na Área 6 —– M R$ 2.090,00 + 40% de insalubridade

5838613 Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel) – Possuir CNH B 1 —– 6 —– M R$ 2.500,00

6127745 Mecânico de Motos 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.693,00 + adicional de insalubridade

5940193 Motoboy – possuir CNH A, moto própria e mochila de entrega (vagas para manhã e noite) 20 —– —– —– — de R$ 400,00 a R$ 1.500,00 semanal

6087763 Motorista com experiência em CTPS, CNH em dia e disponibilidade para trabalhar finais de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades M R$ 1.400,00

6129091 Motorista de Caminhão Betoneira com experiência na CTPS, CNH D e Curso de Direção Defensiva. Comparecer no PAT de Caraguatatuba munido de CURRÍCULO COM FOTO e EXTRATO do CNIS 5 Fundamental Incompleto 6 —– — Piso da categoria

6129040 Motorista de Caminhão com experiência na CTPS e CNH D. Comparecer no PAT de Caraguatatuba munido de CURRÍCULO COM FOTO e EXTRATO do CNIS 15 Fundamental Incompleto 6 —– — Piso da categoria

6067395 Motorista Entregador com experiência na CTPS e possuir CNH C/D/E 1 Médio Completo 6 —– M Piso da Categoria

6129102 Operador de Carregadeira com experiência na CTPS, CNH C ou D, conhecimento em operações de pá carregadeira escavação, treinamento específico para o equipamento e disponibilidade para trabalhar em turnos. Comparecer no PAT de Caraguatatuba munido de CURRÍCULO COM FOTO e EXTRATO do CNIS 1 Fundamental Incompleto 6 —– — Piso da categoria

6105636 Pedreiro – Possuir Experiência na CTPS 1 Fundamental Completo 6 —– M R$ 130,00 por dia

5763776 Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M R$ 3.000,00

6156558 Pizzaiolo – possuir curso de manipulação de alimentos é um diferencial 1 Fundamental Completo 6 Capricórnio e proximidades — Piso da categoria

6156558 Pizzaiolo – possuir curso de manipulação de alimentos é um diferencial 1 Fundamental Completo 6 Centro e proximidades — Piso da categoria

6073829 Polidor de Veículos com experiência em CTPS – possuir CNH B 1 Fundamental Completo 6 —– M R$ 1.500,00

6030500 Porteiro Intermitente – possuir CNH A, moto própria e disponibilidade para trabalhar na escala 5×5 em regime de confinamento. 2 Médio Completo —– —– M R$ 6,61 por hora + 30 % periculosidade e ajuda de custo no transporte

6087803 Professor de Inglês com experiência em CTPS 1 Médio Completo 6 —– — R$ 11,00 hora/aula

6134132 Promotor de Vendas (PcD) – possuir laudo médico 1 Médio Completo —– —– — R$1.623,00 (base + variável)

5920871 Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M R$ 1.642,70 + Comissão

6152073 Recepcionista – possuir conhecimento em rotina de hotel e disponibilidade de horário. 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.609,00

6096429 Serralheiro 1 —– 6 —– M R$ 1.629,41

6110519 Serralheiro 1 Médio Completo 6 —– — R$ 2.000,00

6155968 Supervisor de Limpeza – possuir CNH B 2 Médio Completo 6 —– — R$ 2.000,00

6098811 Técnico de Informática com experiência em CTPS 1 Técnico Completo na área 6 —– M Piso da Categoria

6083979 Técnico em Informática 2 Médio Completo 6 —– M R$ 1.500,00

6087788 Tratorista com experiência em CTPS, CNH em dia e disponibilidade para trabalhar finais de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades M R$ 1.400,00

6043757 Vendedor de Auto Peças com experiência em CTPS na área de venda de peças. 1 —– 6 —– M Piso da Categoria

6038830 Vendedor de Máquina de Cartão – possuir referência de emprego anterior 2 Médio Completo 6 —– — Piso da Categoria

6116801 Vendedor Externo – CNH B é um diferencial 2 Fundamental Completo 6 —– — R$ 1.276,36

6067361 Vendedor Externo – possuir carro ou moto próprio e disponibilidade de horário. Imprescindível CNH A. Irá exercer atividades relacionadas a venda de produtos alimentícios 1 Médio Completo 6 —– — Piso da Categoria

6105581 Vendedor Externo – Possuir MEI 1 Médio Completo 6 —– — Comissão de 5% Mediante MEI

6056922 Vendedor Externo com experiência em CTPS – possuir CNH B 2 Médio Completo 6 —– M R$ 1.541,00

6114923 Vendedor/ Consultor comercial – possuir CNH A/B 2 Médio Completo 6 —– — R$ 1.327,00

6144859 Vendedora com experiência em CTPS – possuir conhecimento em vendas de materiais elétricos/hidráulicos e ferramentas. 1 Médio Completo 6 Travessão e proximidades F R$ 1.693,00

6145293 Vendedora de Materiais de Construção com experiência em CTPS – possuir experiência em vendas de materiais de construção 1 Médio Completo 6 —– F R$ 1.693,00

6150682 Vendedora de Planos Funerários com experiência em CTPS 1 Médio Completo 6 —– F Piso Salarial + Bonificação

6109593 Zelador com experiência na CTPS 1 Médio Completo 6 —– M R$ 1.679,22