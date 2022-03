Aguilar Junior destaca importância da entrega da nova serra da Rodovia dos Tamoios

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou, neste sábado (26), a inauguração do trecho da nova serra da Rodovia dos Tamoios. A solenidade contou com a presença do governador João Dória. A nova serra tem 22 km de extensão e liga o município a São José dos Campos.

Com a entrega da nova rodovia, o acesso às cidades localizadas no Planalto ganha sentido único e a pista antiga fica apenas para descida ao litoral. Importante destacar que em caso de emergência, as duas serras podem se tornar reversíveis.

Para Aguilar Júnior, a entrega da nova rodovia ganha uma relevância importante uma vez que este era o sonho da comunidade local, turistas e veranistas, além da importância para o desenvolvimento da região.

“Desde quando era criança ouvia meu avô, Dario Leite Carrijo, então vereador em São Sebastião, dizer o quanto seria importante a construção de uma nova estrada e hoje esse sonho torna-se realidade”.

Para o desenvolvimento da região, Aguilar Junior lembra quantos empregos foram e serão gerados. “Aguardamos, agora, a conclusão das obras dos Contornos, que vão melhorar ainda mais nossos acessos”.

As Obras

Com a entrega da nova serra, os motoristas vão percorrer o trajeto até o planalto em cerca de 16 minutos, com velocidade máxima de 80 km/h. Na serra antiga chega em torno de 40 minutos.

“Esse trecho da serra representa a entrega da obra de engenharia mais sofisticada, mais cara e mais bem realizada da história rodoviária do Brasil. Há áreas aqui na Serra do Mar onde o homem nunca pisou e continua sem pisar porque a estrutura foi feita com uma tecnologia internacional que evitou qualquer dano ambiental. Esse é um fato único na história”, destacou o governador João Doria.

A duplicação vai beneficiar diretamente cerca de 3,3 milhões de habitantes dos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de todo o Vale do Paraíba, e traz vantagens de fluidez, conforto e segurança aos mais de 22 milhões de usuários da rodovia por ano.

Inicialmente a pista funcionará em operação assistida, com passagem de veículos entre 6h e 22h (exceto finais de semana e feriados). A ação tem o objetivo de monitorar o funcionamento dos equipamentos para aprimorar a operação viária.

Além da entrega da duplicação do trecho de Serra, também foram abertos ao tráfego outros quatro quilômetros entre a Rodovia dos Tamoios e o entroncamento com a pista ascendente (já existente na rodovia), que contempla os novos Contornos, em Caraguatatuba.

A nova pista é considerada um moderno complexo viário, composto de obras de arte, seis viadutos e quatro túneis – sendo um deles com extensão de 5.555 metros, o maior túnel rodoviário do país, que exigiu a escavação de mais de 1,7 milhão de metros cúbicos de rochas.

Ela tem, ainda, câmeras de monitoramento, um moderno sistema de iluminação, inovador sistema de comunicação com o usuário, inclusive por aplicativo, sinalização, túneis de serviço para socorro a emergências, visando garantir maiores fluidez, segurança e conforto aos usuários. Foram gerados cerca de 3 mil empregos durante as intervenções e o montante investido superou a casa de R$ 3 bilhões.

Contornos da Tamoios

De acordo com o Estado, o trecho de Caraguatatuba é o primeiro a ser disponibilizado à população no projeto dos Contornos da Tamoios, retomado em setembro do ano passado, que contempla a complementação da construção de 46 obras de arte especiais – entre pontes e viadutos, seis conjuntos de túneis, além da ligação do Contorno Sul com a rodovia SP-055.

A etapa liberada ao tráfego nesta fase compreende quatro quilômetros entre a Rodovia dos Tamoios (SP 099) e o entroncamento com a pista ascendente (que já existia na rodovia). Os contornos possuirão um total de 33,9 quilômetros de extensão de novas pistas. Os investimentos totalizam R$ 1,5 bilhão e geram cerca de 2 mil novos empregos no Litoral Norte.