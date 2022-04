Abertas inscrições para o 23º Festival do Camarão em Caraguatatuba

Os pescadores interessados em participar da 23ª edição do Festival do Camarão devem entregar a documentação solicitada no período de 11 a 14 de abril, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. A tradicional festa será realizada de 15 a 24 de julho de 2022, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro de Caraguatatuba.

Ao todo, serão concedidas 25 barracas, sendo 23 para comercialização de alimentos/refeições preparados, obrigatoriamente, à base de camarão e mandioca, das quais 22 barracas serão destinadas exclusivamente a membros da Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro e uma a membros da Associação dos Pescadores Artesanais da Zona Sul de Caraguatatuba. As outras duas serão para doces caseiros e tradicionais da região.

Os documentos necessários para o credenciamento e mais informações sobre o Edital podem ser acessados pelo link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/05/04/2022/edital-no-0072022-chamamento-publico-festival-do-camarao-2022.

Os contemplados pelo credenciamento deverão participar das reuniões preparatórias como organização, manipulação de alimentos, degustação, questões sanitárias; da procissão marítima e cerimônia ‘Barcos ao Mar’, no dia 5 de junho de 2022, às 10h, no Entreposto de Pesca da Praia do Camaroeiro, com embarcações obrigatoriamente decoradas; nos dias do 23° Festival do Camarão, em suas respectivas barracas, à disposição para tratar de todos os assuntos ligados à gestão do espaço; entre outras.

Em relação aos pratos liberados para comercialização durante o 23° Festival do Camarão, serão permitidos porção de camarão pequeno, porção de camarão grande, espetos de camarões grandes e pequenos, porção de mandioca, porção de batata frita, porção de peixe frito, pastel de queijo e, até dois pratos e dois salgados à base de camarão, previamente determinados e aprovados pela equipe organizadora.

O Festival do Camarão é realizado pela Fundacc e Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro, por meio da Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro e apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

O evento visa a valorização, preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo.

Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a comunidade pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do Camaroeiro após o período de defeso.

Vale ressaltar que o 23º Festival do Camarão poderá sofrer modificações de acordo com a legislação federal, estadual e municipal relativas à pandemia de Covid-19, desta forma, um novo regramento poderá ser disponibilizado.

23º Festival do Camarão – seleção e credenciamento

Entrega de documentos: 11 a 14 de abril

Local: Rua Santos Dumont, 502, Centro de Caraguatatuba (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca)

Festival do Camarão: 14 a 25 de julho