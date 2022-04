Bolsonaro autoriza repasse de R$ 1,9 milhão para ações de defesa civil em Paraty (RJ)

Anúncio dos recursos foi feito nesta terça-feira (5) pelo ministro Daniel Ferreira durante agenda na cidade fluminense

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou o repasse de cerca de R$ 1,9 milhão para a cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, que foi castigada por fortes chuvas. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pelo ministro Daniel Ferreira, que esteve no município fluminense em reunião com o prefeito Luciano Vidal para tratar sobre as ações de resposta ao desastre.



Os recursos serão destinados à compra de cestas básicas, kits de higiene e de limpeza, colchões e combustível, além de aluguel de veículo.



“Tivemos uma reunião de trabalho e anunciamos a liberação desse recurso para o restabelecimento de serviços essenciais e assistência humanitária para o município. Também estamos deixando dois técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) à disposição da prefeitura para ajudar a construir, em conjunto, novos planos para a liberação de recursos, tanto para restabelecimento quanto para a reconstrução de infraestruturas públicas e casas eventualmente destruídas pelo desastre”, destacou o ministro.



O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, agradeceu a destinação dos recursos e destacou a importância da presença da equipe da Defesa Civil Nacional em um momento tão difícil para a população do município fluminense.



“Vieram dar apoio à nossa cidade neste momento tão difícil. Um patrimônio mundial, que vem sofrendo pela forte chuva. Eu nunca vi e nunca presenciei tanta tragédia ao mesmo tempo, em tantos bairros, como desta vez. Esse recurso nos ajuda, nos dá tempo para respirar, para que possamos restabelecer a nossa querida e amada Paraty”, afirmou.



Desde domingo (3), uma equipe da Defesa Civil Nacional está no estado do Rio de Janeiro para dar apoio à população atingida e auxiliar os gestores municipais nas solicitações de recursos federais. Até o meio-dia desta terça-feira (5), haviam sido registrados seis óbitos e uma pessoa desaparecida em Paraty, de acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro.





Reconstrução de moradias



Também nesta terça-feira, o ministro Daniel Ferreira assinou portaria que definiu diretrizes e procedimentos para que recursos da União possam ser utilizados na reconstrução de moradias destruídas ou interditadas definitivamente por desastres em municípios que tenham obtido o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. A medida vale para todo o País. Saiba mais neste link.

Fonte: Brasil 61