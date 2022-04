Caraguá: Aniversário de 165 anos com entrega de escolas, UBS, entrega de títulos de regularização fundiária e a pedra fundamental da obra do rio Juqueriquerê

Uma série de obras será entregue a partir do dia 20 de abril, quando Caraguatatuba comemora 165 anos de emancipação político–administrativa. Também serão entregues mais de 200 títulos de regularização fundiária a moradores de núcleos com processos concluídos.

As festividades começam às 8h do dia 20 com a solenidade oficial de aniversário da cidade, que vai contar com hasteamento das bandeiras no Complexo Turístico do Camaroeiro, com apresentações da Banda Carlos Gomes e Água Viva Coral. Em seguida, o prefeito Aguilar Junior inaugura, oficialmente, a obra do Complexo.

Ainda no período da manhã, às 10h será realizada a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) no Travessão, na região sul, que homenageia a Professora Débora Valle da Silva Pilon.

Também na região sul, às 12h será inaugurada a pedra fundamental da obra de enrocamento do Rio Juqueriquerê. Um importante empreendimento que vai ajudar a vida dos pescadores, trabalhadores de marinas e usuários náuticos no geral.

Na parte da tarde, às 15h30, o prefeito Aguilar Junior entrega o troféu para a equipe vencedora da final do Torneio de Aniversário da Cidade de futebol de campo. A disputa será entre as equipes Esportinga e Lion FC, que conquistaram as vagas no último fim de semana. Logo após, às 17h, será inaugurado o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (Cate), na região sul, um espaço muito importante para movimentar a geração de emprego na cidade.

A noite é reservada para a área cultural, com a abertura da exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguatatuba Ceramistas, às 18h30, no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC).

Às 19h30 tem a abertura do Festival Saberes e Sabores Caiçaras na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro.

Já no sábado (23) tem mais inaugurações e eventos. Às 9h, o prefeito Aguilar Junior entrega à comunidade do Golfinhos a Unidade Básica de Saúde (UBS), que homenageia o vereador Jameson Duarte, e às 11h, o Centro de Educação Infantil (CEI) do Travessão, que leva como homenagem o nome da senhora Stela da Silva.

À tarde, começando às 15h, será a inauguração do CEI Pegorelli que recebe o nome da Inspetora Waldete Ferreira de Souza. Já as 17h será a vez de mais moradores da cidade receberem o tão sonhado título de regularização fundiária. A solenidade será no Teatro Mario Covas (TMC).

Além das inaugurações e entregas, acontece também uma programação cultural e artística, que pode ser consultada no site oficial do município.

SERVIÇO:

20/04 (quarta-feira)

8h – Solenidade oficial dos 165 anos de Caraguatatuba, com hasteamento das bandeiras com a banda Carlos Gomes e Água Viva Coral e inauguração do Complexo Turístico do Camaroeiro.

Endereço: R. José Viêira da Mota, s/n – Camaroeiro (Mirante)

10h – Inauguração da Emef Travessão – Professora Débora Vale da Silva Pilon

Endereço: Av. José da Costa Pinheiro Júnior, s/n – Travessão (ao lado da Paróquia Nossa Senhora da Glória)

12h – Lançamento da pedra fundamental obra de enrocamento do Rio Juqueriquerê

Endereço: Av. Seis, s/n – Porto Novo (final da avenida)

15h30 – Final do Torneio de Aniversário da Cidade de futebol de campo

Endereço: entre as Avenidas Alice Arouca e Domingos Martins Cabrera (sem número) – bairro Golfinhos

17h – Inauguração do Cate (Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor)

Endereço: Av. José Herculano, 7495 – Travessão (Sub-prefeitura Sul)

18h30 – Abertura da exposição “Percurso” do grupo Ubuntu Caraguatatuba Ceramistas

Endereço: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – Praça Dr Cândido Motta, 72 – Centro

19h30 – Festival Saberes e Sabores Caiçaras

Endereço: Praça da Cultura, centro (Avenida da Praia)

23/04 (sábado)

9h – Inauguração da UBS Golfinhos – Vereador Jameson Duarte

Endereço: Av. Pedro Reginaldo da Costa, s/n – Balneario dos Golfinhos

11h – Inauguração da Cei Travessão – Stela da Silva

Endereço: Rua João Carlos Balio, s/n – Travessão (próximo ao Ciase Travessão)

15h – Inauguração da Cei Pegorelli – Inspetora Waldete Ferreira de Souza

Endereço: Av. Avelino Alves dos Santos, s/n – Pegorelli

17h – Entrega de Títulos de Regularização Fundiária

Endereço: Teatro Mário Covas – Av. Goiás, 187 – Indaiá