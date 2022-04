Cidades do Litoral Norte promovem “Dia D” de vacinação contra a gripe e o sarampo neste sábado (30)

Acontece neste sábado (30) o “Dia D” para a imunização de crianças contra o sarampo e gripe. A ação é promovida pelo governo do Estado e visa vacinar o público infantil, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, para a prevenção das doenças para essa faixa etária. A campanha será realizada em cerca de 3,2 mil postos de Saúde em todo o Estado, que estarão abertos entre as 8h às 17h.

Neste sábado também começa uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idades.

Os municípios do Litoral Norte também participam da campanha e vacinação e o portal Imprensa Livre traz as informações disponibilizadas pelas quatro cidades da região.

Caraguatatuba

Durante o “Dia D” em Caraguatatuba, poderão se vacinar contra gripe (H1N1) idosos acima de 60 anos, crianças com idade entre seis meses até cinco anos e profissionais da saúde, da área técnica até a operacional, desde que comprovado com registro do conselho de classe, declaração, contrato e carteira de trabalho.

A campanha contra Gripe começou no início do mês de abril e até o momento 6.578 doses foram aplicadas, atingindo apenas 14,25% dos públicos alvos. A imunização previne o surgimento de complicações decorrentes da doença e óbitos, além de reduzir os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19, reduzindo a sobrecarga dos serviços de saúde.

Já contra o Sarampo, o público alvo são crianças de seis meses até cinco anos de idade e profissionais da saúde, que devem tomar as duas doses para ter o esquema vacinal completo. O sarampo é uma doença respiratória grave e pode causar complicações renais. A principal característica são as manchas vermelhas que se iniciam na cabeça e seguem para o tronco. Tosse, coriza e febre alta estão entre os sintomas mais comuns da doença.

Os faltosos que ainda não se imunizaram contra Covid-19 também poderão aproveitar a oportunidade para completar o esquema vacinal. Aproximadamente 2,8 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose.

A imunização ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive a recém-inaugurada do bairro Golfinhos e com exceção a do bairro Tabatinga, das 8h às 17h. É obrigatório levar documento com foto e a Carteira de Vacinação.

Confira o endereço de todas as unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 .

Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde, informa que neste sábado (30/4), acontece o Dia D, como parte da mobilização nacional da campanha de vacinação contra a gripe, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 8h às 17h.

Neste sábado (30/4), deverão ser vacinados contra a gripe os idosos (com mais de 60 anos) e trabalhadores de saúde (dos setores públicos e privados). Já as crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) receberão as vacinas contra gripe e sarampo.

Vale lembrar, que a escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

São Sebastião

A Secretaria de Saúde de São Sebastião (SESAU) informou que o “Dia D” de vacinação contra gripe e sarampo ocorre neste sábado (30) das 8h às 17h, e todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão abertas para a campanha.

Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação e um documento com foto; profissionais da saúde devem, também, comprovar o exercício da função.

Ubatuba

A partir deste sábado (30), a campanha de vacinação contra a Influenza será ampliada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Para essa faixa etária também estará disponível a imunização contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR – tríplice viral).

Para facilitar a vacinação, a Secretaria de Saúde de Ubatuba promoverá no sábado o Dia D, com aplicação da vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Puruba, Itamambuca, Taquaral, Perequê-Açú, Cícero Gomes, Estufa 2a, Sesmaria, Itaguá, Perequê-Mirim, Saco da Ribeira, Rio Escuro, Lagoinha, Maranduba, Sertão da Quina, Marafunda, Ipiranguinha e Horto. Além das UBSs, a campanha terá um posto de vacinação no Calçadão, na região central, com imunização das 9h às 16h.

A campanha especial de vacinação também oferecerá todas as doses de imunização contra a Covid-19 para maiores de seis anos; a tríplice viral para profissionais da saúde que precisam completar o esquema vacinal; e a vacina da gripe para maiores de 60 anos e profissionais da saúde.

Confira os próximos grupos da vacinação contra a gripe em Ubatuba:

2 de maio: gestantes e puérperas;

9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.