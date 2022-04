Sábado é dia de Prevenção e Diagnóstico ao Câncer Bucal em Caraguatatuba

Neste sábado (30), todas as Unidades de Saúde de Caraguatatuba (UBSs) estarão abertas para o ‘Dia D da Vacinação contra Gripe e Sarampo’. Além disso, a população também poderá se consultar com dentistas como forma de prevenção ou diagnóstico ao câncer bucal.

Podem procurar as unidades qualquer pessoa que queira passar por uma avaliação odontológica ou que tenha alguma suspeita de lesão na boca, como manifestação de feridas na boca ou lábios que não cicatrizam, inchaços, sangramentos, dor na garganta prolongada e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas.

“Em um estágio mais avançado, o câncer de boca pode provocar mau hálito, dificuldade para falar, mastigar e engolir, emagrecimento acentuado e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço)”, explica o diretor de Saúde Bucal, André Trunkl.

Caso o profissional avalie alguma suspeita, o paciente será encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para tratamento.

A Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal, coordenada pela Divisão de Saúde Bucal da Prefeitura de Caraguatatuba, é realizada durante o mês de abril e objetiva a conscientização e orientação sobre os cuidados e a importância dos exames preventivos para um diagnóstico precoce.

As UBSs, com exceção da Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. Confira o endereço de todas as unidades: https://tinyurl.com/mrxe47b2 .

Prevenção

Para reduzir a mortalidade, é necessário que haja o diagnóstico precoce feito por meio do exame clínico dos tecidos da boca, realizado, obrigatoriamente, por um dentista capacitado. Só assim será possível identificar tanto lesões potencialmente malignas quanto o câncer em estágios iniciais, o que possibilitará um tratamento menos agressivo e o aumento da sobrevida. O autoexame é importante, mas não substitui o exame feito por um profissional da área.