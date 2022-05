Praça da Cultura recebe espetáculo musical ‘Os Sonhos não Envelhecem’ em comemoração ao Dia das Mães

O aclamado espetáculo musical ‘Os Sonhos não Envelhecem’ é atração na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro de Caraguatatuba, no próximo sábado, dia 7, às 20h. O evento é gratuito e ocorre em comemoração ao Dia da Mães, celebrado sempre no segundo domingo de maio.

Apresentado pela Orquestra Sinfônica Jovem, o show promete mais uma vez emocionar o público ao apresentar a história do Clube da Esquina, formado por músicos mineiros que fizeram sucesso entre as décadas de 60 e 80.

Dentre este seleto grupo estão nomes como Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges, Fernando Brandt, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes e Tavinho Moura que marcaram toda uma geração e ainda fazem sucesso.

No sábado (7), apresentam-se com a orquestra os cantores Luana Mascari e Charles Máximo, com a participação do Água Viva Coral, Corpo de Baile de Caraguatatuba com direção de Cristina Neves, além de esquetes de teatro com direção cênica de Heron Carrillo e atuação de Wally, Alex Macedo, Luan Garcia e Débora Miranda.

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é com muita alegria que apresentamos mais uma vez este lindo espetáculo ao público. Espetáculo feito em Caraguá junto aos nossos artistas e colaboradores, pessoas talentosas e incrivelmente profissionais que merecem ter seu trabalho evidenciado”.

“Agradeço a minha equipe e ao prefeito Aguilar Junior por todo o apoio à cultura, não poderíamos estar mais contentes em reapresentar essa obra-prima. Venham prestigiar, se emocionar e brindar nossos brilhantes artistas, e este show que foi feito com muito carinho”, concluiu.

A primeira apresentação do espetáculo foi realizada no dia 9 de novembro de 2018 com o Teatro Mario Covas lotado. Tamanho foi o sucesso que nova apresentação foi realizada no aniversário de 14 anos do teatro em dezembro do mesmo ano e, em 2019, o show foi a primeira atração do 22º Festival do Camarão, festa tradicional realizada em Caraguatatuba.

‘Os Sonhos não Envelhecem’ é uma produção realizada pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Fundacc, e tem direção geral e regência do coordenador de música da Fundação Ricardo Ferraz com a participação da Orquestra Sinfônica Jovem, composta por integrantes do Projeto Guri, Oficinas Culturais e Banda Municipal Carlos Gomes, além de outros convidados.

Serviço

Espetáculo musical: Os Sonhos não Envelhecem

Data: 7 de maio (sábado)

Horário: às 20h

Entrada Franca

Local: Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro de Caraguatatuba

Mais informações: (12) 3897-5660