Sebrae Caraguatatuba abre inscrições para workshop sobre Compras públicas na Associação Comercial

O Sebrae Caraguatatuba realiza no próximo dia 5 de maio, de forma gratuita, um workshop para ensinar sobre como comprar com órgãos públicos. O encontro será no salão da Associação Comercial e Empresarial (ACEC), às 9h. Empresários e empreendedores interessados podem se inscrever por meio do link https://bit.ly/workshop_compraspublicas . São oferecidas 100 vagas.

Cauê Rúbio, gestor do Sebrae em Caraguatatuba, explica que quando o assunto é Compras Públicas, é importante saber que o governo compra de tudo, todo tipo de produto e de serviço, de chiclete à grandiosas obras de engenharia. Desde o mais simples alfinete e clipe ao mais moderno avião.

No Brasil, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa traz diversos benefícios às empresas que queiram participar das compras governamentais. “Por isso, trazemos esse curso que vai contar com a presença da Tatiana Sapla, gerente de Projetos e o Eduardo Ilário, coordenador Regional do Sebrae e profissionais do Setor de Compras Públicas da Prefeitura de Caraguatatuba ”, antecipa Cauê Rúbio.

Serviço

Workshop sobre Compras Públicas

Data: 05/05/2022

Horário: 9h

Inscrição: https://bit.ly/workshop_compraspublicas

Formato: Presencial

Local: ACEC – Associação Comercial de Caraguatatuba –

Endereço: Rua. São Sebastião, 19 – Sumaré