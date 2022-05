Defesa Civil alerta para previsão de chuvas prolongadas e ventos fortes até domingo no Litoral Norte

A Defesa Civil do Estado e a Marinha do Brasil alertam para previsão de chuvas de longa duração e ventos com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso é vigente entre esta quarta-feira (4) e domingo (8).

Por conta dos ventos fortes, a orientação é para não ficar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Na quinta (5) e sexta-feira (6), a sensação de frio aumenta, principalmente no início da manhã quando as temperaturas são mais baixas. No sábado (7) e domingo (8), a massa de ar frio diminui aos poucos e pode aumentar a sensação de calor. As temperaturas ficam entre 19º e 25º graus durante esses cinco dias.

O coordenador municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, reforça que há necessidade de “cautelas frente à possibilidade da ocorrência de pancadas de chuva, cuidados nos alagamentos e, principalmente os cuidados nas áreas de risco de escorregamento”.

A orientação é que em caso de movimentação de solo o morador saia imediatamente de casa e acione o telefone 199. Caraguatatuba tem cadastradas 19 áreas e 54 setores.

Entre esta quarta-feira e sábado, a agitação do mar fica entre moderado e forte, sendo assim, a Marinha do Brasil orienta aos navegantes que consultem essas informações antes de irem ao mar. Já no domingo, a agitação marítima volta a ficar fraca.