Tato Aguilar é reeleito para a presidência da Câmara de Caraguatatuba

Na manhã desta terça-feira (03), a Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou a recondução da Mesa Diretora para próximo biênio (2023-2024). A ação está prevista no artigo nono do regimento interno do Legislativo Municipal.



Com chapa única, registrada para o pleito, a atual Mesa Diretora foi reconduzida ao comando dos trabalhos legislativos e administrativos por mais dois anos. A Mesa Diretora será novamente composta por Tato Aguilar (presidente), Aguinaldo Butiá (vice-presidente), Dé Construtor (1º secretário) e Marcos Kinkas (segundo-secretário).



O presidente Tato Aguilar, agradeceu aos colegas pela confiança. “Pela terceira vez vivo este momento. Um momento de muita alegria só posso agradecer aos meus colegas vereadores, que confiaram no trabalho desta mesa diretora para darmos continuidade ao que estamos desenvolvendo desde janeiro de 2021”, comentou.



Em relação a legalidade da recondução, o presidente explicou que há jurisprudência para isso. “Já é entendimento pacificado em nossos Tribunais Superiores, formando jurisprudência consolidada, a possibilidade de recondução da Mesa Diretora, sendo todos os preceitos constitucionais cumpridos na alteração da Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Caraguatatuba”, explicou.



Para finalizar, Tato Aguilar também destacou a importância da união no parlamento para o desenvolvimento de ações que possam melhorar a vida da população. “Não tenho nenhuma dúvida em dizer que a população fez uma boa escolha em eleger estes nomes que estão no parlamento. Hoje, temos uma Câmara idônea com vereadores realmente comprometidos com o cidadão. Cada um do seu jeito, cada um na sua bandeira, mas, todos trabalhando em prol de uma sociedade melhor e do desenvolvimento de nossa querida Caraguatatuba”.