Vem aí o Via Verde, o mais novo espaço de atendimento ao cidadão de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela inaugura na próxima segunda-feira, 9 de maio, às 9h30, o “Via Verde”, o novo espaço de atendimento ao cidadão, de modo a oferecer mais agilidade, transparência e facilidade nos serviços municipais de atendimento.

Estarão disponíveis no Via Verde para atendimento os setores de Protocolo Municipal, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Receita Fiscal, Anexo Fiscal, Sala do Empreendedor, Assistência Social Municipal, Banco do Povo, Procon, Sebrae e Junta Militar.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci ressaltou que a nova unidade integra os principais serviços municipais e vai contemplar um atendimento humanizado para a população. “Queremos cada vez mais facilitar o acesso da população aos serviços da Prefeitura, de forma descentralizada, com menos burocracia e mais agilidade”.

O Centro de Atendimento ao Cidadão “Via Verde” foi criado no intuito de proporcionar um local mais adequado à prestação de serviços essenciais à população, em localização estratégica, centralizando os principais atendimentos municipais.

O “Via Verde” atenderá em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. A unidade fica localizada na Avenida Princesa Isabel, 1333, no bairro do Perequê.

Homenagem

O Espaço de Atendimento ao Cidadão “Via Verde” levará o nome do advogado Marcel Henrique Silveira Batista, mais conhecido como Dr. Marcel, que faleceu na última quarta-feira (27/4), no Hospital das Clínicas em São Paulo, vítima de complicações após uma cirurgia.

Procurador da Administração Municipal de Assis em 2007, Procurador da Administração Municipal de Ilhabela no período de 2009 a 2014, advogado da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela desde 2018 e integrante do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Marcel sempre se destacou pelo profissionalismo, caráter e carisma com os demais.