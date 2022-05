XTerra: Ilhabela recebe neste final de semana um dos mais completos eventos de esportes outdoor do mundo

Ilhabela recebe neste final de semana, 7 e 8 de maio, a segunda etapa do XTerra, na Praia do Perequê, reunindo os melhores atletas brasileiros e estrangeiros para as disputas de sete modalidade esportivas.

A etapa Ilhabela terá provas diurnas e noturnas com menor intensidade como as Trail Run de 5k e 10k e a Swim Challenge de 1,5k. Outras exigirão mais dos atletas, como as de Triathlon (run, swim e bike) de 5k, 10k e 21k, a Swim Challenge de 3k e a Trail Run de 21k, além de várias atividades voltadas à diversão das crianças.

Os competidores de alto rendimento terão motivo especial para competir em Ilhabela, pois vale classificação para a etapa mundial do XTerra World Championship, no Havaí. Além disso, o XTerra Ilhabela conta com uma premiação em dinheiro no valor de R$ 35 mil reais, que será distribuído entre os vencedores de cada prova.

“Este já é um evento tradicional na cidade. Ilhabela e o XTerra são perfis que combinam perfeitamente e por isso têm uma história belíssima de muitos anos. Entendemos como nosso dever incentivar um dos maiores eventos esportivos do mundo, ainda mais sabendo que o esporte é um dos principais fatores para a chegada de turistas e o fomento à economia local”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Em 2022, Ilhabela será sede de duas etapas do Circuito XTerra, que contempla 10 etapas durante o ano. Após a etapa de maio, Ilhabela volta a receber os atletas do circuito nos dias 22 e 23 de outubro.

Confira a programação do XTerra Ilhabela:

Sábado – 8 de Maio

7h – Abertura do XTERRA

7h às 8h – Entrega de kits (Exclusiva XTerra Triathlon) – Local: Praia do Perequê

7h30 – Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon)

7h30 – 8h45 – Check-in dos atletas XTERRA Triathlon

8h – 9h45 – Entrega de kits (Swim Challenge) – Local: Praia do Perequê

8h45 – Fechamento da área de transição (XTERRA Triathlon)

9h – LARGADA XTERRA TRIATHLON

10h – Fechamento T1 (Natação)

10h – LARGADA SWIM CHALLENGE 1,5k

10h15 – LARGADA SWIM CHALLENGE 3k

12h15 – Fechamento T2 (Bike)

14h – Premiação XTERRA Triathlon

14h30 – Premiação SWIM CHALLENGE

18h e 19h – Cine OFF (Local: XTERRA Village)

19h – LARGADA TRAIL RUN 5k (noturno)

20h – Premiação TRAIL RUN 5k (noturno)

21h – XTERRA Village (Fechado)

Domingo – 8 de maio

7h às 8h – Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA Trail Run) – Local: Praia do Perequê

8h às 15h – XTERRA Village aberto

8h15 – LARGADA TRAIL RUN 21K

8h30 – LARGADA TRAIL RUN 10K e 5K

10h – LARGADA DAS BATERIAS DO XTERRA KIDS

14h – Encerramento Trail Run

14h15 – Premiação Trail Run 21K 10K E 5K

15h – Encerramento do XTERRA ILHABELA