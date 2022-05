Jardim Britânia recebe nova iluminação pública na Avenida da Praia

O projeto de iluminação pública em Caraguatatuba continua a todo vapor na segunda etapa de modernização da Avenida da Praia, desta vez do Jardim Britânia até o Porto Novo. A obra é coordenada pela Secretaria de Obras Públicas, e realizada por meio da concessionária de iluminação pública, Caraguá Luz.

Nesta semana as equipes realizam a troca das antigas luminárias do canteiro central pelas lâmpadas LED de 150 W, incluindo os novos suportes em tons de vermelho, inspirados nas plantas da família das bromélias chamadas Caraguatá – tyba.

A modernização da iluminação no local também diz respeito à reforma completa da infraestrutura elétrica existente, incluindo novos cabos de rede subterrâneos que são colocados ao longo dos 4,5 km de extensão até o Porto Novo. O objetivo é modernizar, melhorar a iluminação, a segurança e a valorização da orla.

Devido ao tamanho e extensão da obra, o trecho em que houve a retirada dos postes antigos e colocação dos novos, no canteiro central, ficará sem a iluminação até a próxima semana. Após esse período serão realizados os testes, a regulagem e a limpeza do canteiro.

Em sete anos de concessão, este é o maior projeto de iluminação pública da Prefeitura em conjunto com a Caraguá Luz. Para o diretor da concessionária, Pedro Iacovino, a obra vai além do conforto para toda a população. “Nós vamos ter uma praia iluminada, como as de outras grandes cidades litorâneas do Brasil, e com uma redução importante no consumo de energia elétrica.”, disse.

Ao todo, a obra irá compreender 4,5 km de extensão da orla, 7 km de cabos elétricos subterrâneos, 202 suportes metálicos, 101 postes e 404 luminárias LED. A conclusão da obra até o bairro Porto Novo está prevista para a última semana de maio.