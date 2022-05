Polícia Ambiental e CCZ resgatam animais vítimas de maus-tratos em Caraguatatuba

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou nesta quarta-feira (04), resgate de dois cães em situação de abandono em uma residência no bairro Martim de Sá, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental.

No local, os animais estavam sem alimentação, sem água e em local insalubre com muitas fezes. O CCZ recolheu os cães e realizará uma avaliação nos animais, prestando os devidos cuidados veterinários, para posteriormente serem encaminhados à adoção.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia para investigar e localizar o responsável. Quando for localizado, será elaborado auto de infração ambiental, com multa no valor de R$ 6 mil e por parte da Prefeitura, abertura de processo administrativo com autuação e aplicação de multa, que pode ultrapassar R$ 4 mil.

Segundo a Polícia Ambiental, a Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, os autores serão punidos com dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156.