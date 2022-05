Com novidades, 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os comerciantes de Caraguatatuba que desejam participar da 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’. O evento será realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, de 1º de agosto a 4 de setembro, com grandes novidades para o público deste, que é considerado o maior festival gastronômico do Litoral Norte.

Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três novas categorias. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da região, incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer receitas elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam de existir nesta edição.

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru.

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até o dia 16 de maio para manifestar interesse de participação, através do e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro.

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso.

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como únicos ingredientes. Caso mais de um estabelecimento inscreva pratos com componentes e receitas similares, será validada apenas a primeira inscrição protocolada. A lista de inscritos será publicada no dia 17 de maio.

Para auxiliar os pretensos participantes na etapa de enquadramento das receitas, a Secretaria também contará com a colaboração de um profissional da área de gastronomia, como membro do Comitê Técnico de Avaliação, que poderá oferecer consultoria aos comerciantes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para participação será divulgado no dia 30 de maio.

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas.

Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação, sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Haverá cédulas de votação para os clientes, que atribuirão notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado. Além de escolher os melhores em cada categoria, o público participa de sorteio de brindes. Os garçons melhores avaliados pelos fregueses também serão premiados.

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações do concurso foi publicado na edição 786 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910.



Abaixo, as categorias que vão concorrer:

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

– Café: preparo de bebidas que tenham o café como principal ingrediente;

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais;

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, respeitando a origem da receita;

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres.

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar;

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

– Pizzas: Pizzas;

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

– Petiscos: petiscos e porções;

– Vegana: pratos elaborados sem ingredientes de origem animal.