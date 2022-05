‘Empreenda Já’ abre as portas em Caraguatatuba nesta segunda-feira com Sebrae, Banco do Povo e Sala do Empreendedor

O Empreenda Já inicia suas atividades na próxima segunda-feira (9) e abriga, inicialmente, o Sebrae, o Banco do Povo e a Sala do Empreendedor. A unidade visa atender o micro e pequeno empreendedor e está instalada na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destaca a importância da iniciativa de reunir todos esses serviços em um só local de forma a facilitar a vida dos usuários. “Eles poderão ter todos os atendimentos que buscam sem precisar se deslocar para outros lugares”.

De acordo com o responsável pelo Empreenda Já, Cauê Rubio, o espaço contará com diversos serviços e soluções, oferecendo além de comodidade, a integração desses produtos ao cidadão na primeira fase.

A Sala do Empreendedor, que saí da Secretaria da Fazenda, oferece suporte no processo de abertura de empresas, regularização, licenciamento e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI). No espaço, é possível obter orientações gerais sobre licenças municipais, padrões sanitários, segurança e lei de zoneamento.

Já o Banco do Povo oferece a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a 0,35% ao mês, e R$ 21.000,00 no teto de liberações, além de créditos para investimentos comerciais, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

O Programa Consórcio Empreendedor Sebrae também está no espaço e oferece articulação de políticas públicas regionais, atua em frentes paralelas de desenvolvimento, desburocratização, modernização e melhorias dos processos produtivos. São executados hoje, projetos com intensa atuação e comprometimento em toda a Prefeitura que, em breve, resultarão em soluções práticas para o munícipe.

Já o próprio Sebrae é conhecido por sua ampla ação de suporte aos empreendedores, com consultorias, qualificações e acompanhamento aprofundado para todos os portes empresariais. Seja nos primeiros passos de novos negócios, ou na especialização de grandes empresas, o Sebrae estará presente nos cases de sucesso.

“Em um segundo momento, a intenção do prefeito Aguilar Junior é trazer novos serviços para Caraguatatuba, que também poderão ser atendidos dentro do Empreenda Já”, explica Rubio.

Entre eles, estão o Desenvolve SP, Nota Fiscal Eletrônica, Compras Públicas, ações conjuntas com a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba e Junta Comercial do Estado de São Paulo.

“Ressaltamos que conforme a proposta do Empreenda Já, assim como o empreendedor procura manter-se atualizado e competitivo, haverá busca constante pela inclusão e criação de soluções para o munícipe. A Prefeitura, em parceria com o Sebrae, atuará com instituições de ensino e ampla ação qualificatória em programas de impacto social, como o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba”, antecipa Cauê Rubio.

Serviço

Empreenda Já

Endereço: Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, Centro.