Romaria da Folia do Divino segue visitando bairros de Ubatuba

Reunindo tradição, fé e cultura, a romaria da Folia do Divino Espírito Santo segue até o próximo dia 25 de junho visitando diversos bairros de norte a sul da cidade. São dois grupos de Folia do Divino que realizam anualmente a peregrinação de casa em casa, levando cânticos e a bandeira do Divino, ilustrada pela pomba que simboliza o Espírito Santo.

A tradicional romaria é realizada pelos grupos Folia do Divino Espírito Santo (Mestre Pedrinho) e Folia Caiçara do Divino Espírito Santo (Mestre Neco). As atividades começam logo após a Páscoa e terminam em data próxima à Festa do Divino, realizada no mês de julho em Ubatuba.

A romaria da Folia do Divino Espírito Santo é uma comemoração popular das mais antigas e conta com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura – Fundart.

Confira a programação da Folia do Divino de Ubatuba 2022*

Maio

Grupo Folia do Divino Espírito Santo

Dias 7 e 8: Itaguá

Dias 14 e 15: Estufa I e II

Dias 21 e 22: Marafunda

Dia 28: Ilha dos Pescadores

Grupo Folia Caiçara do Divino Espírito Santo

Dia 8: Estaleiro

Dia 14: Ubatumirim

Dia 15: Cambucá

Dia 21: Puruba

Dia 22: Prumirim

Dia 28: Félix

Dia 29: Itamambuca

Junho

Grupo Folia Caiçara do Divino Espírito Santo

Dia 04: Praia Vermelha e Barra Seca

Dia 05: Taquaral

Dia 11: Sumidouro

Dia 12: Perequê-Açú

Dia 18: Pedreira

Dia 19: Centro

Dia 25: Figueira

*Programação sujeita a alterações