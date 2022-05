Ilhabela participa da “Casar.com”, uma das maiores feiras do segmento no país

A Prefeitura de Ilhabela estará presente, de 26 a 29 de maio, na 20ª edição do evento “Casar.com”, no objetivo de divulgar o arquipélago como destino ideal para casais e centenas de agências e empresas do segmento de casamentos.

Quando o assunto é casamento na praia, Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional. O charme da cidade aliado à excelência em atendimento por parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais.

A Casar.com será realizada no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo e serão quatro dias para os casais terem a oportunidade de conhecer, interagir e fazer negócios com mais de 50 expositores que estarão presentes no evento.

“A participação de Ilhabela em um evento deste porte é de grande importância, pois este segmento movimenta bilhões de reais no Brasil. Em nossa cidade esse setor aquece a economia, favorecendo espaços de eventos, prestadores de serviços e gerando empregos”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Ilhabela participará da feira com um stand institucional e a ideia é fomentar ainda mais a realização destas cerimônias na cidade. “Estarão presentes com a Prefeitura de Ilhabela, empresas locais que atuam neste segmento e que se aperfeiçoam cada vez mais, com cada detalhe para este dia tão especial. Além de todo o charme que torna este momento único, Ilhabela conta com espaços adequados para todos os tipos de festa, assim como assessoria, buffet, decoração, foto e vídeo, som e iluminação, dentre outros serviços. Até o momento, 12 empresas do trade já confirmaram presença”, declarou Luciane Leite, secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela.