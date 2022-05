Vem aí a 11º edição dos Jogos Estudantis Municipais de Caraguatatuba

Na próxima terça-feira (10) será dada a largada para a 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) em Caraguatatuba. O evento reunirá cerca de 1.600 alunos que disputarão cinco modalidades. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 8h na Colônia de Férias João Cleofas, entrada pela Praia das Palmeiras.

O JEM é um projeto realizado por meio das Secretaria de Educação e de Esportes e Recreação, e tem como objetivo promover através da prática esportiva, a socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua trajetória de vida.

O cronograma desta edição do JEM vai de maio a novembro, envolvendo cerca de 1000 alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e 600 alunos do Fundamental II (6º ao 9º ano), que disputarão as modalidades Damas, Xadrez, Tênis de mesa, Futsal e Atletismo.

A professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patricia, articuladora do JEM na secretaria de Educação, comentou que o incentivo à prática do fair play (expressão em Inglês que significa ‘jogo limpo’) é um ponto a ser trabalhado durante as disputas do JEM. “A conscientização para que os atletas compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a prática desse conceito em suas vidas de modo geral”, disse.

Confira a relação das escolas confirmadas:

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar

EMEF Prof. Euclydes Ferreira

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra