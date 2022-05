VIA VERDE: Toninho Colucci inaugura o mais novo espaço de atendimento ao cidadão de Ilhabela

Unidade trará mais agilidade, transparência e facilidade nos serviços municipais de atendimento

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, inaugurou nesta segunda-feira (9/5), o “Via Verde”, no bairro do Perequê. A unidade é um espaço de atendimento ao cidadão, destinado a oferecer mais agilidade, transparência e facilidade nos serviços municipais de atendimento, em localização estratégica.

Estão disponíveis no Via Verde para atendimento os setores de Protocolo Municipal, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Receita Fiscal, Anexo Fiscal, Sala do Empreendedor, Assistência Social Municipal, Banco do Povo, Procon, Sebrae e Junta Militar.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci fez questão de destacar a transparência, agilidade, modernidade e atendimento humanizado que a unidade trará para a população. “Com uma equipe multidisciplinar, queremos cada vez mais facilitar o acesso da população aos serviços da Prefeitura, de forma descentralizada, com menos burocracia e mais facilidade”.

De acordo com o Prefeito, com esta unidade, os ritos processuais serão colocados em prática efetivamente. “Não tem amigo do prefeito, secretário, vereador. São todos atendidos de forma igualitária. No governo passado, desmontaram esses ritos, porque eles não conseguiam tratar todos iguais, porque priorizavam os amigos do rei. Isso, nosso governo não tolera. Governo sério não tolera esse tipo de ação. Isso é uma garantia para toda a sociedade de Ilhabela, que todos serão tratados de forma igual, rápida e eficiente”.

O Espaço de Atendimento ao Cidadão “Via Verde” leva o nome do advogado Marcel Henrique Silveira Batista, mais conhecido como Dr. Marcel, que faleceu na última quarta-feira (27/4), no Hospital das Clínicas em São Paulo, vítima de complicações após uma cirurgia. “Dr. Marcel será sempre lembrado pelas vitórias do passado, do qual participou das principais idealizações de nossa gestão, e sem dúvidas, será lembrado também no que vamos conquistar no futuro”, ressaltou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

“Mais uma importante conquista da administração do Prefeito Colucci. Acredito que o Via Verde vai facilitar e muito a vida de todos os munícipes e foi por isso que votamos em você Prefeito, que facilitasse a vida de nossa população. Estou muito feliz por participar dessa inauguração, em especial pela homenagem ao Dr. Marcel”, declarou a presidente da Câmara de Ilhabela, Diana Matarazzo.

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração, a família do homenageado, representada pela sua esposa Leucinéia Vicente Calixto, seus filhos João Gabriel e Marcel, além de autoridades, como secretários municipais, representantes da sociedade civil e organizada, servidores públicos e a imprensa local.

Serviço: O “Via Verde” atenderá em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. A unidade fica localizada na Avenida Princesa Isabel, 1333, no bairro do Perequê.