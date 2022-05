Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo

A paratleta de Caraguatatuba, Ellen Cristina Dias Braga, conquistou neste final de semana três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo. Ao todo foram dois ouros e um bronze em diferentes categorias.

Ellen conquistou as medalhas de ouro nas modalidades Arremesso de Peso F32 e Arremesso de Club F32. A paratleta ficou ainda com o bronze no 100m RR1.

“Foi um campeonato muito bom. Consegui bater o índice do Campeonato no Club e diminuir meu tempo no 100m RR1. Estava um pouco frio, mas consegui reverter a situação. A competição foi ótima para mim, eu agradeço o incentivo dos meus técnicos e da Prefeitura de Caraguatatuba. Estou muito contente!”, disse a paratleta. Ellen Cristina foi acompanhada pelos técnicos Rodrigo Brandt e Natália Maia.

“A Ellen nos enche de orgulho em todos os campeonatos que ela participa. Quem vem ao CEMUG consegue encontrar ela sempre treinando e se dedicando para conquistar sempre os melhores resultados nas competições”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba.