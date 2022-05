Quadrilha que roubou hotel em São Sebastião é presa pela PM em Caraguá

Por volta das 11h00 dessa segunda-feira (09), uma equipe da Atividade Delegada da Polícia Militar, que realizada patrulhamento na região sul de Caraguatatuba, avistou um veículo Chevrolet Vectra que estava envolvido na ocorrência de roubo do Hotel Roma, no centro de São Sebastião, ocorrido durante a madrugada.

O carro estava estacionado em uma rua do bairro Perequê Mirim e um individuo não notando a presença da viatura policial, retira do interior o Vectra uma mala e entre em um veículo Vera Cruz, junto com outras duas pessoas. Os policiais militares acompanharam o veículo, que tentou fugir, sendo abordado.

Os policiais militares realizaram busca pessoal no ocupantes do veículo e encontraram grande quantidade de dinheiro em moedas nacionais e estrangeiras, como dólares e euros. Realizaram diligência para a casa do condutor do veículo, onde foram encontradas duas armas de fogo, aparelhos celulares e mais dinheiro.

A Polícia Militar conduziu os elementos e apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia de São Sebastião.