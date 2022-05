Adrenalina do Arena Freestyle Show invade Caraguatatuba no sábado; Saiba como garantir seu ingresso solidário

Em mais uma temporada, as emoções, manobras radicais e adrenalina do Arena Freestyle Show param em Caraguatatuba para encantar os moradores e turistas do município. O maior evento brasileiro da modalidade será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, na Praça de Eventos do Porto Novo.

Os ingressos podem ser adquiridos com a troca de 2kg de arroz ou feijão em dois pontos espalhados pela cidade. Sucesso no ano passado, o evento promete ainda mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross.

O Arena Freestyle Show é valido pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross (FMX) e tem a participação confirmada de grandes pilotos da modalidade, como Jeff Campacci, os irmãos Gian e Paô Bergamini, o cearense Claudio Rocha e Raphael Arnellas.

Os presentes podem esperar uma grande estrutura com arquibancadas, além de um show de luzes e efeitos especiais que deixam as disputas mais emocionantes.

A programação do Arena Freestyle Show começa a partir das 19h, com a abertura dos portões. Às 19h30, os pilotos recebem o público em uma sessão de autógrafos. Já as manobras têm início às 20h.

Ingressos

Além de proporcionar uma noite inesquecível para os apaixonados pelo motocross freestyle, a organização do evento promove uma grande ação social ao trocar um ingresso para cada pessoa por dois quilos de arroz ou feijão. Todo o alimento arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, que fará o repasse aos programas sociais da cidade.

O Arena Freestyle Show tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, apresentação da Monster Energy e copatrocínio da Ipiranga. O apoio é da revista Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Serviço

Arena Freestyle Show

Data: 14 de maio

Local: Praça de Eventos Porto Novo

Endereço: Alameda José Francesconi, 1.690 – Caraguatatuba (SP)

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguá (Rua Major Aires, 379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping)

Programação:

Abertura dos portões – 19h

Sessão de autógrafos – 19h30

Início do evento – 20h

Término – 22h30