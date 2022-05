Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação na abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira (10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à educação. “Por isso, podem sempre contar comigo”.

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças.

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a secretária Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando que “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”.

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua trajetória de vida.

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a socialização”.

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse.

Escolas confirmadas:

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar

EMEF Prof. Euclydes Ferreira

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra