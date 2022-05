Caraguatatuba sedia etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento’ neste fim de semana

A cidade de Caraguatatuba recebe, no próximo sábado (14) e domingo (15), a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022, na Praia do Massaguaçu, na região sul. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), com apoio da Secretaria de Turismo (Setur), espera reunir cerca de 150 atletas de pesca esportiva.

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. São 20 pontos por peça e um ponto para cada 100g do peixe fisgado. As disputas ocorrem no domingo, das 8h às 12h30. A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante as disputas serão doados para uma instituição de caridade do município.

Os competidores, distribuídos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante e master, serão premiados por prova. Os campeões das categorias masculina, feminina e master receberão medalha e troféu. Na categoria juvenil, os atletas irão receber medalha.

Na Praia do Massaguaçu, o competidor poderá encontrar os mais variados tipos de peixe, que podem ser de pequeno, médio ou grande porte, como peixes-espadas, robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, anchovas e até raias.

Avaliação

Raias-viola e cação-viola capturados no dia do campeonato irão pontuar, mas o atleta deverá colocar o animal a seco e convocar, no mínimo, duas testemunhas para conferir a captura. Assim que for realizada a conferência, o pescador deverá devolver imediatamente o peixe para o mar.

Peixes que produzem enzimas prejudiciais à saúde como, por exemplo, amboré e similares, peixe-macaco, peixe-sapo e qualquer tipo de baiacu (inclusive baiacu-espinho, arara/bandeira ou tigre) não irão pontuar. Isso garante a segurança do atleta e, principalmente, do animal.

Com foco na preservação, o regulamento do campeonato dispõe que além do cação da espécie viola ou anjo, a garoupa também está proibida de ser capturada e que a FPPL respeita a tabela das espécies em extinção, conforme a portaria MMA nº 445/2014.

A 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento é aberta ao público e qualquer pessoa pode acompanhar de perto todas as provas, além de torcer pelos atletas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-9629.

Serviço

2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022

Data: 14 e 15 de maio

Horário: sábado (a partir das 14h) e domingo (das 8h às 12h30)

Local: Praia do Massaguaçu

Informações: (11) 99981-9629