Ilhabela inicia Semana da Cultura Caiçara nesta quinta-feira (12)

A Prefeitura de Ilhabela realizará entre os dias 12 e 15 de maio, na Vila (centro histórico), a Semana da Cultura Caiçara de Ilhabela 2022, que será marcada por uma extensa programação com atividades comemorativas, com destaque para o show musical do sambista, Dudu Nobre.

A programação do evento conta com exposições artísticas, shows musicais, apresentações teatrais, exibição de danças típicas e eventos tradicionais integram a programação, como a Congada.

“É preciso preservar, incentivar e fomentar a história de Ilhabela, suas raízes e cultura. A Semana da Cultura Caiçara, bem como suas atrações e em especial a Congada, é parte fundamental do calendário de eventos culturais e turísticos da cidade. É importante que todos conheçam um pouco mais sobre esta importante manifestação cultural da cidade”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

A Semana da Cultura Caiçara tem início na quinta-feira (12/5), a partir das 19h, no Centro Cultural da Vila, com a abertura da exposição “Casinhas Caiçaras”, seguido do Tríduo com Santa Missa e shows musicais de Rafael Franco e Gustavo Maciel.

Na sexta-feira (13/5), o destaque da programação fica por conta do tradicional “Levantamento do Mastro de São Benedito”, às 17h, com início na Praça Alfredo Oliani, em frente ao Cruzeiro da Igreja Matriz. Às 21h, Vandinho Caiçara e Velha Verônica apresentam o espetáculo teatral “Contação de Histórias Caiçaras”, no Centro Cultural da Vila, seguido dos shows musicais de Raízes de Ilhabela (22h) e Sheila Menezes (22h30).

Já no sábado, às 8h30, acontece a tradicional Meia Lua, com o andor de São Benedito e em seguida, às 9h, é dado início ao tradicional Baile dos Congos, nas ruas da Vila. À noite, às 20h30, o Centro Cultural da Vila recebe as apresentações de danças típicas “Quebra-Chiquinha” e “Cirandinha” e às 22h, o sambista de renome nacional, Dudu Nobre, faz sua apresentação musical, apresentando os maiores sucessos de sua carreira e do samba.

No último dia da programação (15/5), destaque para o início do Baile dos Congos às 10h, nas ruas da Vila; às 20h, Vandinho Caiçara e Velha Verônica apresentam o espetáculo teatral “Contação de Histórias Caiçaras”, no Centro Cultural da Vila, seguido do show musical de “Almir Brasil e Banda”.

A tradicional Congada de Ilhabela é realizada pelos Congueiros, no mês de maio, seguindo a tradição passada de uma geração para outra e conta com o apoio da Prefeitura de Ilhabela e, assim, mantem viva uma das mais importantes manifestações culturais da cidade.

Confira a programação completa:

Quinta-feira – 12 de maio

19h – Abertura da exposição Casinhas Caiçaras – Celina Lima

19h30 – Tríduo com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora D’ajuda e Bom Sucesso – Vila

20h30- Show musical com Rafael Franco

21h30 – Show Musical com Gustavo Maciel

Sexta-feira – 13 de maio

17h – Levantamento do Mastro de São Benedito na praça Alfredo Oliani I, em frente ao cruzeiro da Igreja Matriz – Vila

19h30 – Tríduo com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora D’ajuda e Bom Sucesso – Vila

21h – Apresentação Teatral com Contação de “Histórias Caiçaras” – Vandinho caiçara e Velha Verônica

22h – Show musical com Raízes de Ilhabela

23h – Show musical com Sheila Menezes

Sábado – 14 de maio

8h30 – Meia lua com andor de São Benedito

9h – Baile dos Congos pelas ruas da Vila – Centro Histórico

12h30 – Ucharia

14h – Baile dos Congos pelas ruas da Vila – Centro Histórico

19h30 – Tríduo com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora D’ajuda e Bom Sucesso – Vila

20h30 – Apresentação de danças típicas “Quebra-chiquinha” e “Cirandinha”

21h – Show musical com Mais Simpatia

22h – Show musical com o sambista Dudu Nobre

Domingo – 15 de maio

6h – Alvorada Festiva

8h30 – Meia lua com andor de São Benedito

9h – Missa dos Congueiros de São Benedito

10h – Baile dos Congos pelas ruas da Vila – Centro histórico

12h30 – Ucharia

14h – Baile dos Congos pelas ruas da Vila – Centro histórico

18h – Procissão de São Benedito com queima de fogos

19h30 – Missa de encerramento dos festejos de São Benedito na Paróquia Nossa Senhora D’ajuda e Bom Sucesso – Vila

20h30 – Apresentação Teatral com Contação de “Histórias Caiçaras” – Vandinho caiçara e Velha Verônica

22h – Show musical com Almir Brasil e Banda