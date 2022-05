Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 atrações até o final do ano

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no período de maio a dezembro deste ano.

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações culturais, esportivas e gastronômicas, elaboradas com o objetivo de atrair novos visitantes, fomentar a economia e aquecer o comércio local.

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar os eventos na baixa e início da alta temporada.

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br.Confira abaixo a agenda completa:

MAIO

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá)



14/05 – Arena Freestyle

Local: Praça de Eventos do Porto Novo



14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes

Local: Teatro Mario Covas



14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de Pesca e Lançamento

Local: Praia do Massaguaçu



15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal”

Local: Teatro Mario Covas



15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022

Local: Praia da Cocanha

16 a 22/05 – Semana de Museu

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC)



27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia”

Local: Teatro Mario Covas



27/05 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar

Local: Praia do Camaroeiro

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota

JUNHO



05/06 – Missa Campal

Local: Morro Santo Antônio



05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos

Local: Praça da Cultura (Centro)



12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz”

Local: Teatro Mario Covas



12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia

Local: Praia Martim de Sá



17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos

Local: Praça da Cultura (Centro)



19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu

Local: Ciase Sumaré



24/06 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)





25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil”

Local: Teatro Mario Covas



25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua

Local: Largada Praia do Indaiá



25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador

Local: Praia do Massaguaçu



26/06 – Circuito Mares (natação)

Local: Praia da Cocanha

JULHO



02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’

Local: Praia do Massaguaçu



02/07 – Arena Cross

Local: Serramar Shopping



07 a 10/07 – Festival da Tainha

Local: Praça de Eventos do Porto Novo



15 a 24/07 – Festival do Camarão

Local: Praça da Cultura (Centro)



15 a 24/07 – Rota Cambuci



18/07 – Olimpíada das APAES



22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste)



29/07 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

AGOSTO

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto

Local: Restaurantes da Cidade



06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX

Local: Pista da Praia do Indaiá



07/08 – Torneio de Tênis

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)



10/08 – MMA Brasil Tour Internacional

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)



19/08 – Folclore em Festa

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC)

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque

Local: Teatro Mario Covas



20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona)



21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei)

Local: Praça Ton Ferreira (Centro)



26/08 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos”

Local: Teatro Mario Covas



28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock

Local: Praça da Cultura (Centro)

SETEMBRO



08 a 11/09 – Festival de Food Truck

Local: Praça da Cultura (Centro)



11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba



25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua



30/09 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)

OUTUBRO



08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia)



09/10 – Festival Municipal de Natação

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)



13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival

Local: Praça da Cultura (Centro)



23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba



27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022

Local: Praça da Cultura (Centro)



28/10 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

NOVEMBRO



04 a 06/11 – Aviva Caraguá

Local: Praça da Cultura (Centro)



05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba



11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET)

Local: Teatro Mario Covas



11 e 12/11 – Mostra de Violões

Local: Auditório Fundacc



19/11 – Festival da Canção

Local: Praça do Caiçara (Centro)



19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba

25/11 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



25 a 27/11 – Festival do Mexilhão

Local: Praia da Cocanha



27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX

Local: Pista da Praia do Indaiá

DEZEMBRO



10/12 – Abertura do Natal

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



10/12 – Festa de Iemanjá

Local: Praia do Centro



10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi)

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)



18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua



19/12 – Dia do Esportista (premiação)

Local: Teatro Mario Covas



30/12 – Viola na Praça

Local: Praça Cândido Mota (Centro)



31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival

Local: Praça da Cultura (Centro)

Programação sujeita à alteração.