Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um dos maiores campeonatos de maratonas aquáticas da América Latina

A Federação Aquática Paulista realiza neste domingo (15) a 4ª etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha (norte), região Norte do município, a partir das 6h. O evento tem apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação.

O Circuito de Maratonas Aquáticas é considerado o maior campeonato de maratonas aquáticas da América Latina e tem, em média, a participação de 1.200 atletas por etapa. Atualmente, Caraguatatuba tem a 3ª melhor equipe do Brasil na modalidade. Cerca de 30 atletas caraguatatubenses competirão no final de semana. Serão disputadas as categorias de 800m, 2km e 4km.

O campeonato deve receber e ser acompanhada por inúmeros jornais, revistas e TVs especializadas em esporte, já que o mesmo faz parte da temporada 2022 da modalidade de maratonas aquáticas no Estado de São Paulo.

De acordo com o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, o município é um dos mais fortes na modalidade e a realização do evento coroa o trabalho da administração municipal em investir e promover o esporte.

“Somos atualmente a terceira melhor equipe do Brasil na modalidade de Maratonas Aquáticas e ter a realização de um evento deste porte, sendo um dos maiores da América Latina, só mostra a qualidade e seriedade de como a administração municipal trata o esporte em Caraguatatuba”, explica.