Ilhabela registra mais de 87% de aprovação de turistas que visitaram a cidade em 2022

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) divulgou na segunda-feira (9), um relatório que tem como base o painel de monitoração e reputação de dez atrativos turísticos do Estado de São Paulo, incluindo Ilhabela, que em 2022 registrou na avaliação geral até o momento 87,41% de aprovação dos turistas.

Os dados são coletados de postagens e interações de turistas e visitantes feitas no Google e TripAdvisor e monitoradas pela Reviewpro, ferramenta utilizada por destinos, atrativos privados e meios de hospedagem.

“Estamos muito felizes com esse resultado e em ver que todas as ações realizadas para a retomada do turismo e da economia da cidade estão rendendo frutos. Ilhabela conta com muitos atrativos turísticos e outros serão estruturados, visando atrair mais visitantes. O Turismo é a nossa indústria, ele é responsável pela geração de emprego e renda para nossa população, por isso é tão importante fomenta-lo”, declarou o prefeito, Toninho Colucci.

No painel, também é possível visualizar a porcentagem de aprovação dos seguintes atrativos: Bonete (93,22%), Cachoeira dos Três Tombos (71,80%), Vila – Centro Histórico (100%), Fazenda Engenho D’ Água (98,33%), Praia do Jabaquara (73,80%), Parque das Cachoeiras (98,51%), Parque Estadual de Ilhabela (100%), Pico do Baepi (68,75%), Praia de Castelhanos (92,52%) e Praia da Garapocaia / Pedra do Sino (93,46%).

“Ilhabela é privilegiada, oferecemos aos turistas e visitantes diversas opções além das praias. Em 2021, a cidade ganhou destaque com uma nova atividade, o Anywhere Office, que permite aliar o trabalho com a qualidade de vida. Além dos atrativos como praias, cachoeiras, temos experiências como observação de aves, observação de baleias e golfinhos, mergulho e um calendário de eventos culturais e esportivos, que movimentam a cidade o ano todo”, finalizou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luciane Leite.