Polícia Rodoviária apreende meia tonelada de maconha em caminhonete na Tamoios

A Polícia Militar Rodoviária, após receber informações acerca de um veículo MMC/L200 Triton que estava transitando pela SP-099 (Rodovia dos Tamoios) e que estaria transportando grande quantidade de drogas, a Base Operacional 70/3 de São José dos Campos repassou as informações para as equipes em patrulhamento no trecho da 3ª Cia.

O veículo foi avisto por uma equipe do Policiamento Rodoviário e o suspeitos empreenderam fuga abandonando o veículo no Km 048,000 Sul da SP-099, fugindo a pé pela mata. Na caçamba do veículo MMC/L200 foram localizados 555 tabletes que totalizaram 494 Kg de maconha.

Em ação integrada entre as equipes do Policiamento Rodoviário e CCO Tamoios, foi efetuada abordagem ao veículo GM/Onix, ocupado por três indivíduos que realizavam a escolta da caminhonete MMC/L200 e das drogas.

Os indivíduos foram presos em flagrante e a ocorrência apresentada no Departamento de Polícia Federal de São Sebastião, onde a droga foi apreendida e os envolvidos permaneceram a disposição da Justiça pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.