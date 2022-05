Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio

A 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, está confirmada para ser realizada entre 22 de maio a 26 de junho, em torno do tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”. A programação religiosa e social do evento volta a ocorrer de forma presencial.

O calendário da festividade começa com a tradicional peregrinação da imagem de Santo Antônio por diversos locais e capelas da cidade, seguida de carreta pelas ruas de diferentes bairros, no período de 22 a 27 de maio.

Já no dia 29 de maio, será feito o fincamento do mastro, em frente ao Santuário Diocesano de Santo Antônio, a partir das 19h30. No mesmo local, ocorrerá a trezena litúrgica, de 31 de maio a 12 de junho.

O evento também terá caminhada penitencial no dia 5 de junho. A concentração dos fiéis será às 8h, em frente ao Santuário, de onde o público seguirá para a subida do Morro Santo Antônio, e celebração de missa campal, às 10h. A imagem peregrina deverá retornar à igreja após sobrevoo de parapente.

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e procissão.

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio.

Corpus Christi

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, tampinhas de garrafa, flores e outros.

Festa Social

Aos finais de semana, de 3 a 26 de junho, os fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, três motocicletas Honda e dinheiro entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Mais informações pelo telefone (12) 3881-1422.

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio

Peregrinação da Imagem (22 de maio a 27 de maio)

Fincamento do Mastro (29 de maio)

19h30 – Santuário Diocesano de Santo Antônio

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho)

Caminhada Penitencial (5 de junho)

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio

Dia do Padroeiro (13 de junho)

Santuário Diocesano de Santo Antônio

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio

11h: Casamento Comunitário

18h: Missa e Procissão

Corpus Christi (16 de junho)

6h: Confecção dos tapetes decorados

17h: Missa e Procissão

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho)

Sexta a domingo – Sempre após a Santa Missa