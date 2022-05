Exposição sobre as escolas de samba de Ilhabela e Banho da Doroteia começa neste sábado (14)

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta quinta-feira (12), a abertura de uma exposição sobre as Escolas de Samba de Ilhabela e sobre o tradicional Banho da Doroteia, que acontecerá no sábado (14), a partir das 18h e segue até o dia 30 de maio, no Centro Cultural Waldemar Belisário (Vila).

A exposição traz belas e coloridas imagens das Escolas de Samba da cidade, que agitam o Carnaval, levando alegria para todos os foliões: Unidos de Padre Anchieta, Unidos do Garrafão, Água na Boca, Mocidade Independente de Ilhabela e Acadêmicos Leões do Ita.

Imagens do “Banho da Dorotéia”, também estarão disponíveis. Parte do Carnaval de Ilhabela há quase 60 anos e originalmente chamado de Banho da Gerarda, ganhou força em 1956 e saiu às ruas, com fantasias feitas de papel crepom, dando volta pela avenida e por fim, seus participantes caiam no mar, pulando do Pontão (Píer da Vila), colorindo o mar. Tradição que segue até os dias de hoje. Serviço: O Centro Cultural Waldemar Belisário, fica na rua da Padroeira, 140 – Vila.