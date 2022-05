Inscrições para casamento comunitário em Ubatuba vão até o dia 19 de maio

As inscrições para a edição 2022 do casamento comunitário em Ubatuba já estão abertas.

Casais interessados em participar têm até o dia 19 de maio para levar a documentação necessária até à sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Paraná, nº 375 – centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16 horas.

A realização do Casamento Comunitário foi inserida no calendário oficial do município por intermédio da lei 3.915/2016, que determina que a ocasião seja celebrada no dia 12 de junho – dia em que é comemorado o Dia dos Namorados. Por isso, a cerimônia deve acontecer na manhã do dia 12 de junho, domingo, na Praia Grande – realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba (FSS), com o apoio da Secretaria de Assistência Social e de empresas e prestadores de serviço parceiros.

Para a presidente do FSS, Rita de Cássia, é um momento especial, pois está diretamente ligado à realização do sonho de alguém. “O Fundo não é só uma conquista, é um verdadeiro ato de amor e generosidade às famílias em vulnerabilidade social e nesse caso é emocionante contribuir para a realização de um sonho da formação de uma família”, comemorou.

Confira a documentação necessária exigida:

– Solteiras/os: original da certidão de nascimento atualizada sem emendas nem rasuras, CPF, RG (originais e cópias simples) e informações dos pais (data de nascimento, estado civil, profissão e endereço, se for falecido local e data do óbito;

– Divorciadas/os: certidão de casamento com averbação de divórcio (original), CPF, RG (originais e cópias simples) e informações dos pais (data de nascimento, estado civil, profissão e endereço, se for falecido local e data do óbito;

– Viúvas/os: certidão de casamento (original), certidão de óbito do cônjuge falecido (original e cópia simples), CPF, RG (originais e cópias simples) e informações dos pais (data de nascimento, estado civil, profissão e endereço, se for falecido local e data do óbito;

Importante: Conforme Provimento CG 01/2021 de 12/01/2021, todas as certidões deverão ser expedidas no original há menos de 90 dias da data do requerimento da habilitação. Se a certidão for de Ubatuba, não precisa atualizar, porém, não pode estar rasgada nem rasurada.

É importante destacar que serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas que se destinam a casais em situação de vulnerabilidade social.

Para mais informações é possível entrar em contato pelo telefone (12) 3834-3520.