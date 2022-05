Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater criminalidade em Caraguatatuba

A Polícia Militar realizou a “Operação Mão de Aço” em Caraguatatuba durante esta quinta-feira (12), com objetivo e coibir roubos, furtos e homicídios no município.

A operação policial resultou em algumas ações que merecem destaque, pois tiraram drogas e criminosos das ruas de Caraguatatuba.

Prisão de dois ladroes por roubo em posto de gasolina

Durante as ações da “Operação Mão de Aço”, uma equipe da Força Tática que patrulhava pelo bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, recebeu do Copom, um ocorrência de roubo à um posto de combustíveis Shell.

A Força Tática partiu em busca dos delinquentes e visualizou a motocicleta com as características da utilizada no crime próxima a um bar. A polícia abordou os criminosos D.H.R. e A.A.M. no interior do bar e efetuou busca pessoal na dupla, que confessou o crime.

Os policiais militares encontraram com os criminosos, um simulacro de pistola e 168 reais em espécie.

A dupla foi recolhida para a cadeia pública e a motocicleta Honda CG Titan 160 utilizada no crime foi apreendida, juntamente com o simulacro e o dinheiro.

Prisão de traficante de drogas no Porto Novo

Durante a tarde, a Força Tática, ao adentrar uma rua no bairro Porto Novo, perseguiu indivíduos que ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir do local. Entretanto, os policiais militares conseguiram abordar um deles. que carregava uma quantidade de drogas ilícitas e informou aos policiais onde seria a casa de outros três gerentes do tráfico local.

Os policiais militares foram até os locais indicados e prenderam indivíduos com mais drogas. Os criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia com as drogas apreendidas.

Apreensões:

334 porções de maconha, pesando 619,79g75;

porções de crack em sacolé, pesando 38,72g;

16 eppendorf’s de crack, pesando 23,66g;

R$ 77,00 em dinheiro;

01 balança de precisão.

Presos por tráfico de drogas no Sumaré

Durante a tarde, Força Tática realizou uma incursão pela Travessa do Engenho Velho, no bairro Sumaré em Caraguatatuba, local já conhecido por se tratar de um ponto de venda de drogas.

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo com uma pochete contendo drogas diversas, de imediato o criminoso confessou a prática de tráfico e indicou onde estava o restante das drogas.

Os policiais militares prenderam o criminoso, que foi recolhido à cadeia pública e colocado à disposição da justiça.

Apreensões:

349 porções de cocaína pesando 0,287kg;

256 porções de maconha pesando 0.546 kg;

243 porções de crack, pesando 0,079g;

R$ 168,00 em dinheiro.