Trade turístico de Ilhabela recebe capacitação para operação de turismo de observação de baleias e golfinhos

O Instituto Baleia Jubarte (IBJ) realizou na noite de quarta-feira (11), no auditório do Paço Municipal, uma capacitação para receptivos turísticos, guias e monitores de turismo visando qualificar os profissionais envolvidos no turismo de observação de baleias e golfinhos.

Trata-se de uma ação prevista no acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Ilhabela e o IBJ, essencial para estruturar de forma sustentável esta atividade. Ilhabela se destaca em função de sua grande biodiversidade marinha, ao total são 12 espécies de cetáceos: quatro de baleias e oito de golfinhos. A instalação da base do Instituto Baleia permitirá a realização de ações de qualificação como esta, além de intensificar a pesquisa científica e a educação ambiental, contribuindo para posicionar Ilhabela como um dos principais destinos de Turismo de Observação de Baleias e Golfinhos do país.

Para Sérgio Cipolotti, biólogo do IBJ que realizou a capacitação, disseminar informação sobre as espécies é de grande importância para que a operação de avistamento ocorra de forma satisfatória: “Não existe fórmula definida, precisamos nivelar a informação a respeito dos hábitos e biologia, mas em cada local a operação é diferente. É indispensável formar uma rede de comunicação com os diferentes atores envolvidos na atividade para garantir uma avistagem segura e uma ótima experiência para os turistas”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, Luciane Leite, destaca um dos principais pontos abordados na capacitação: “os registros de baleias-jubarte vem aumentando a cada ano no arquipélago, em 2021 tivemos a melhor de todas as temporadas de observação de baleias e golfinhos, porém, como em qualquer atividade de avistamento de fauna terrestre ou marinha, não é possível garantir 100% o encontro com o animal. A exploração de roteiros náuticos feita com um bom trabalho de interpretação ambiental e cultural são essenciais para garantir a satisfação do visitante. Em Ilhabela não faltam bons roteiros e estórias para contar e encantar, encontrar baleias e golfinhos no caminho acaba sendo a cereja do bolo”.

Para finalizar, o prefeito Toninho Colucci, se refere com entusiasmo à parceria firmada com o Instituto Baleia Jubarte e os ganhos para o turismo na cidade: “capacitações como esta preparam nossos prestadores de serviço para garantir a sucesso nos roteiros, gerando equilíbrio entre expectativas e entregas. Estamos estruturando esta atividade da forma correta, o turismo de observação de baleias e golfinhos agrega valor ao nosso turismo náutico e ao ecoturismo, aquecendo nossa economia em períodos de outono e inverno, gerando empregos e renda no município”.