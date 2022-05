Programação de aniversário de Bertioga terá Desfile Cívico-militar nesta quinta-feira (19)

Em comemoração aos 31 anos de emancipação político-administrativa de Bertioga, cerca de 60 instituições e entidades se reúnem na quinta-feira (19), às 9 horas, na Avenida 19 de Maio, para o tradicional Desfile Cívico-Militar. Um pouco antes, às 7h30, haverá a cerimônia de Hasteamento de Bandeiras, na Praça dos Emancipadores.

O evento terá a participação de alunos de escolas municipais, estaduais, Núcleos de Educação Infantil Municipal (NEIM), Colégio Caiçara, Colégio Órama, Creche Recanto Infantil e do CEE (Centro de Educação Especializado).

Além dos emancipadores, estão confirmadas no desfile diversas entidades e órgãos, como: Apae (Associação Pais e Amigos dos Excepcionais); NACE (Núcleo de Apoio à Criança Especial); Grupo Vivência; Centro de Convivência do Idoso; CAMPB (Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Bertioga); Fundo Social de Solidariedade; Centro de Equoterapia Amor em Movimento; Instituto Civitas; Instituto Índigo; Grêmio Esportivo Caiçara; Associação Amigos da Riviera; Associação dos Amigos da Riviera Vida Saudável; Clube Aventureiros e Desbravadores; GRCES Império Bertioguense; Cooperativa de Triagem de Sucata União; Promove Ação e Cultura; secretarias de Turismo e Cultura, Esportes e Lazer, e Saúde.

Neste ano, excepcionalmente, o desfile terá a presença de clubes de motoqueiros da região e pilotos de arrancada da Cidade.

Haverá também representantes das corporações militares: Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, e a presença das bandas do Exército e da Polícia Militar.