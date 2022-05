A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta, nesta segunda-feira (16), para queda da temperatura na Região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira entre terça-feira (17) e sexta-feira (20).

O reflexo desta mudança climática deverá ser sentido também no Litoral Norte onde são esperadas temperaturas na casa dos 10°C.

Em Caraguatatuba, a Defesa Civil do município está de prontidão para atender eventuais ocorrências provocadas pelas mudanças climáticas.