MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de Museus

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. Na sexta-feira (20), das 14h às 17h, será realizada uma Roda de Conversa na videoteca Lúcio Braun, que tratará sobre o tema: O Poder dos Museus. O credenciamento de participação deverá ser feito a partir das 13h30.

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora e técnica em arquivos Municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes.

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, construída e proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades. O Poder dos Museus está presente em suas ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de repertórios para o futuro.

Serviço

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus

Data: 20 de maio (sexta-feira)

Horário: 14h às 17h

Credenciamento: 13h30 às 14h

Evento Gratuito

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio Braun)

Mais informações: (12) 3883-9980