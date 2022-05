PAT de Ilhabela abre a semana com 94 vagas de empregos

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ilhabela, divulgou nesta segunda-feira (16), 94 vagas de empregos disponíveis para moradores da cidade. As oportunidades estão disponíveis no link: https://www.ilhabela.sp.gov.br/cidadao/pat-de-ilhabela/.

Entre as vagas disponíveis estão: vendedor pracista (10 vagas), auxiliar de manutenção predial (sete vagas), camareira de hotel (seis vagas), empregado doméstico nos serviços gerais (sete vagas), motofretista (seis vagas), motorista de ônibus urbano (seis vagas), recepcionista de hotel (sete vagas), vendedor interno (cinco vagas), ajudante de obras (cinco vagas), garçom (uma vaga), barman (uma vaga), montador de estrutura metálica (duas vagas), operador de caixa (duas vagas) e pedreiro (cinco vagas). Há ainda vagas para diversos setores e Jovem Aprendiz.

O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.

O atendimento do PAT de Ilhabela é feito das 10h às 17h, no Via Verde, que fica na avenida Princesa Isabel, 1.333 – Perequê. Informações: 3896-9200.