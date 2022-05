Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em Caraguatatuba

Por volta das 21h20m desse domingo (15), equipes de Força Tática e ROCAM, realizaram uma operação pelo bairro Pereque Mirim, em Caraguatatuba, no conjunto habitacional Nova Caraguá 1.

Durante o patrulhamento depararam com um indivíduo com uma sacola plástica em mãos, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo abordado no portão de sua residência. De imediato foi realizada busca pessoal, e dentro da sacola foram localizadas drogas diversas como; cocaína, maconha, crack e skunk, todas embaladas individualmente prontas para a comercialização.

O criminoso confessou ser o responsável pelo o abastecimento de drogas do ponto de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato momento. Em consequência, foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e encaminhado para a cadeia pública.

Apreensões:

Cocaína: 1096 porções (1,020g);

Crack: 160 porções (118g);

Skunk: 80 porções (70g);

Maconha: 26 porções (88g).