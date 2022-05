Trecho da Rio Santos em Ubatuba é liberado após obras de reparo

A Concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia Rio-Santos (BR 101), finalizou as obras de reparo no km 33 da pista, na altura de Itamambuca, liberando a pista sem nenhum tipo de interrupção para tráfego na última sexta-feira, 13.

Desde abril, veículos passavam pelo local no sistema pare e siga, pois, devido às fortes chuvas que atingiram o município no início do mês passado, o pavimento cedeu interditando parcialmente o tráfego na região.

Inicialmente a concessionária reconstruiu o aterro danificado com aplicação de calda de cimento para impermeabilizar o local e evitar o avanço da erosão. Também foram realizadas escavações na crista do talude para suavizar a parte mais íngreme da erosão. Por fim, ocorreu o preenchimento e recomposição da área danificada pela chuva, com aplicação de rachão para refazer o pavimento.

Relembre o caso

Ubatuba sofreu com a forte incidência de chuvas registradas no litoral norte do estado de São Paulo e litoral sul do estado do Rio de Janeiro nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2022.

Nestes três dias de precipitações acima da média, o município de Ubatuba registrou, em vários de seus pluviômetros, quase 600 mm de chuva que, somadas aos fortes ventos e ressacas marítimas, agravaram a situação em toda a cidade. Entretanto, as regiões norte e central foram as mais atingidas.

Estradas foram parcial e totalmente interditadas e algumas comunidades ficaram totalmente ilhadas, com acesso apenas aéreo e marítimo. A prefeitura decretou estado de Emergência a fim de mobilizar as esferas estadual e federal no apoio com recursos para minimizar esses impactos.