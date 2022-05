Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para adolescentes da rede municipal

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da região a fazer esse tipo de distribuição.

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e convidados presentes.

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”.

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população feminina”.

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento hoje”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente.