Carnaval 2022 em Ilhabela acontece neste final de semana

Após um ano sem a tradicional festa de Carnaval, devido à pandemia causada pela Covid-19, a Prefeitura de Ilhabela preparou para este final de semana, 20, 21 e 22 de maio, uma grande festa para marcar o retorno do Carnaval 2022, na Passarela do Samba, na Vila – centro histórico da cidade.

A programação do evento terá a apresentação de marchinhas de carnaval, desfile dos blocos carnavalescos oficiais de Ilhabela, desfile das escolas de samba, bailes de rua e o tradicional Banho da Dorotéia.

“O Carnaval é uma festa importante para o turismo na cidade, principalmente nesta retomada dos eventos. Queremos diminuir a sazonalidade, gerar empregos e promover todo o setor turístico, fomentando também a economia local. Esperamos todos em Ilhabela para esta grande festa popular”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

O Carnaval 2022 terá início na noite da sexta-feira (20/5), às 20h, com a entrega da Chave da Cidade ao Rei Momo, onde a Corte Momesca governa a cidade durante os festejos de Carnaval. Em seguida, o tradicional Bloco da Camisinha abre os desfiles na avenida principal da Vila, com o tema “A retomada da vida”, destacando a importância de ser feliz novamente, nesta retomada pós-pandemia.

O Bloco da Camisinha é composto por funcionários da Saúde de Ilhabela e o engajamento da comunidade, sendo considerado um dos maiores blocos carnavalescos do Litoral Norte de São Paulo. A iniciativa do bloco surgiu no Carnaval de 2005, idealizado pelo Prefeito Toninho Colucci.

Ainda na sexta (20/5), após o Bloco da Camisinha, desfilam os blocos Kebra Mar, La Festa e em seguida, acontece o Baile de Rua com DJ local.

Já no sábado (21/5), a partir das 21h, é a vez das escolas de samba da cidade animarem a noite: a primeira a entrar na avenida é a Padre Anchieta, seguida da Mocidade Independente de Ilhabela, Água na Boca, Leões do Ita e Garrafão. Durante os intervalos haverá DJ e no final das apresentações, acontece o Baile de Rua.

No domingo (22/5), último dia de folia, a “Unidos de Vila Maria”, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo (fundada em 1954), faz uma apresentação especial às 19h, apresentando o samba-enredo “A Vila famosa é mais bela, Ilhabela da fantasia”, que levou Ilhabela para a grande mídia no carnaval 2016, tendo conquistado o terceiro lugar na ocasião.

Fechando a noite do domingo (22/5), se apresentam os blocos oficiais Unidos do Morro, Tim Malha e Pequeá e em seguida, o Baile de Rua com Dj local.

Banho da Dorotéia – Uma das principais atrações do carnaval em Ilhabela, o Banho da Dorotéia será realizado na tarde do domingo (22/5), a partir das 14h, levando os foliões de todas as idades para as ruas da Vila. Na ocasião, os foliões dos blocos se fantasiam de papel crepom, desfilam pelas ruas centrais e depois entram no mar, que fica colorido, devido a tinta que saí do papel crepom.

Na região sul, a Prefeitura de Ilhabela realizará o “Carnasul”, no sábado (21/5), às 14h, com apresentação de banda de marchinha de carnaval e Dj local, no píer da Praia Grande.

Tarifa a R$ 1 – Os foliões que querem curtir com mais segurança o carnaval, o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, assinou o decreto 1234/22, que estabelece a tarifa do transporte público por apenas R$ 1 nos três dias do evento (20, 21 e 22/5), com horário estendido das linhas de ônibus e aumento da frota.

Segurança – Para proporcionar mais segurança, o efetivo policial será reforçado durante os festejos, com apoio também dos policiais que fazem a Atividade Delegada na cidade.

Ao Vivo – Toda a programação do Carnaval 2022 na Passarela do Samba na Vila, terá a transmissão ao vivo na Rádio Ilhabela FM (87,5) e pelo Facebook, na página do Tribuna do Povo (facebook.com/tribunadopovo).

Confira a programação completa do Carnaval 2022:

20 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

20H30 – ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL

PASSARELA DO SAMBA – RUA DR. CARVALHO – CENTRO

APRESENTAÇÃO DE RODA DE SAMBA DO GUSTAVO MACIEL & ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE À CORTE MOMESCA

21H – DESFILES DE BLOCO DE EMBALO

PASSARELA DO SAMBA – RUA DR. CARVALHO – CENTRO

21H – BLOCO DA CAMISINHA

22H10 – BLOCO KEBRA MAR

23H20 –BLOCO LA FESTA

0H30 – BAILE DE RUA – DJ LOCAL

21 DE MAIO – SÁBADO

14H – “CARNASUL”

BANDA DE MARCHINHA DE CARNAVAL (PRAÇA AO PIER)

DJ LOCAL – PIER DA PRAIA GRANDE

21H – DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

PASSARELA DO SAMBA – RUA DR. CARVALHO – CENTRO

21H – PADRE ANCHIETA

22H20 – MOCIDADE DE ILHABELA

23H40– ÁGUA NA BOCA

1H – LEÕES DO ITA

2H20 – GARRAFÃO

3H30 – BAILE DE RUA – DJ LOCAL

22 DE MAIO – DOMINGO

14H – BANHO DA DOROTÉIA

PASSARELA DO SAMBA – RUA DR. CARVALHO – CENTRO

19H – DESFILE ESPECIAL – UNIDOS DE VILA MARIA

20H30 – BLOCO UNIDOS DO MORRO

21H 30 – BLOCO DO TIM MALHA

22H30 – BLOCO DO PEQUEÁ

23H50 – BAILE DE RUA – DJ LOCAL