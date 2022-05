Maior workshop de turismo e segurança náutica do litoral paulista acontece a partir do dia 26 em Bertioga

Programação contará com Salão Náutico para exposição de embarcações e de empresas que prestam serviços para o setor

Bertioga realizará a segunda edição do Maio Náutico entre os dias 26 e 29 deste mês. Neste ano, o maior workshop de turismo e segurança náutica do Litoral Paulista será presencial, diferente da edição anterior, e ocorrerá no Parque dos Tupiniquins. A abertura oficial inicia às 15 horas.

A data será marcada pela presença de autoridades do segmento e dos principais órgãos náuticos do país, como a Marinha do Brasil, Secretaria de Turismo do Estado, Polícia Militar Náutica, Corpo de Bombeiros e Fórum Náutico Paulista.

Gratuito e aberto ao público, o workshop terá uma nova atração: o Salão Náutico, com exposição de barcos, lanchas, Jet Ski, canoas e pranchas acessíveis. Empresas que prestam serviços de locação, manutenção e trabalhos associados ao ramo hoteleiro e de turismo ecológico também estarão no local.

O Salão ocorrerá na Tenda de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins, durante toda a programação do workshop. De quinta (26) a sábado (28), as exposições vão das 14 às 22 horas. Já no domingo (29), das 14 às 18 horas.

Também faz parte da programação uma série de palestras para abordar sobre educação, meio ambiente e temas específicos voltados aos marinheiros. Para participar é necessário realizar inscrição através do link https://forms.gle/ALu2DLxPv7CcXwnW8 . Os interessados podem preencher o formulário a partir da próxima quarta-feira (18). As inscrições são gratuitas.

Confira a programação de 26 a 29 de maio

Quinta-feira (26/05)

10h – Minicurso sobre a importante relação marinheiro e mercado náutico

Palestrante: Capitão Álvaro Otranto

14h às 22h – Salão Náutico

15h – Abertura oficial

16h30 – Palestra Magna com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Sexta-feira (27/05)

14h às 22h – Salão Náutico

14h – Workshop: Fórum Náutico Paulista

Palestrante: Capitão Castello Branco

15h – Workshop: Como conservar o barco

Palestrante: Marcelo Guerra – Câmara Técnica da Indústria Náutica – Fórum Náutico Paulista

16h – Workshop: Navegação e Meteorologia

Palestrantes: Hermann Júnior, Capitão Álvaro Otranto – Câmara Técnica da Navegação e Segurança Fórum Náutico Paulista

17h – Workshop: Cases de Turismo Náutico

Palestrante: Bianca Colepicolo – Câmara Técnica do Turismo Náutico Fórum Náutico Paulista

18h – Workshop: Os desafios ambientais da indústria náutica

Palestrantes: Prof. Giglio – Câmara Técnica das Marinas e Meio Ambiente

Sábado (28/05)

14h às 22h – Salão Náutico

14h – Workshop: Pirataria marítima e roubo armado a navio

Palestrante: Prof. Dr. Nelson Speranza Filho

15h – Workshop: Fórum de Desenvolvimento de Vela

Palestrantes: Bianca Colepicolo, Eduardo Colluna e Felipe Furquin

16h – Workshop: Atrações Turísticas: da Criação à Operação

Palestrante: Marcio Cleto

Domingo (29/05)

14h às 18h – Salão Náutico