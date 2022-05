Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou na noite de sexta-feira (13) a iluminação da orla da Prainha, na região central. Ela foi a primeira a receber a modernização, tirando as lâmpadas de vapor metálico para LED, iluminando toda a faixa de areia. O projeto visa toda a orla da cidade, indo da Martim de Sá até o Porto Novo.

Foram instalados pela Caraguá Luz, concessionária responsável pela iluminação pública de Caraguatatuba, 10 postes e 30 projetores de 330 watts, deixando a praia totalmente iluminada.

Aguilar Junior destacou que este é um projeto piloto, mas que o objetivo é iluminar todas até o mês de outubro. “Com nossa orla iluminada a segurança aumenta, fica possível a prática de esportes noturna, principalmente para aqueles que trabalham durante o dia e, além disso, nossa faixa de areia ficará ainda mais linda”, destaca Aguilar Junior.

Moradora há 43 anos em Caraguatatuba, a advogada Jacqueline Romanelli, 65 anos, fez questão de cumprimentar o prefeito pela iniciativa. “Eu moro aqui no prédio e antes era uma escuridão. Hoje, com a praça, a orla e a trilha do Jacaré iluminados ficou muito mais seguro”.

Quem também está feliz com a iniciativa é a aposentada Magali Santos Silva, 64 anos, que reside em uma das pontas da Prainha. “Estava escuro, ficava cheio de gente estranha aqui à noite e agora sabemos que vai mudar”. Ela ainda acredita que somente com a nova iluminação, mais condôminos vão aproveitar para descer com mais frequência. “Poderemos aproveitar mais a praia à noite, os quiosques vão ter mais frequentadores também”, aposta.