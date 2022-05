Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua com queda intensa de temperatura

Diariamente, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza atendimento social pelas ruas do município com equipes técnicas com foco no encaminhamento de pessoas em situação de rua a entidades conveniadas para serem abrigadas.

O trabalho, que já ocorre todos os dias até às 21h, nos próximos dias será reforçado até à 1h devido à previsão de intensa queda de temperatura na região.

Além do acolhimento de rotina, a capacidade de encaminhamento será ampliada nas instituições Casa do Caminho e na Casa de Passagem Restitui. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania realizará o trabalho de abordagem em parceria com a Secretaria de Saúde.

Nestas instituições, as pessoas em situação de rua receberão alimentação, kits de higiene pessoal, pernoite e serão avaliados pelas equipes.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, as temperaturas mínimas do Litoral Paulista podem chegar a 10º C nesta semana. Por isso, a Defesa Civil ressalta a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua.

Previsão

Ainda conforme a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre os dias 17 e 20/05, uma intensa massa de ar polar irá avançar no Estado, provocando queda acentuada da temperatura com momentos de frio intenso no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

Além disso, entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), uma nova instabilidade no oceano irá provocar fortes ventanias. As rajadas de vento serão intensas, com pico no período da tarde de quarta-feira, podendo chegar a 75 km/h.

Existe risco de transtornos, como destelhamentos, queda de árvores e postes de energia. Desta forma, recomenda-se procurar abrigo em local seguro, evitando árvores ou coberturas frágeis e não praticar esportes aquáticos ou influenciados pelo vento.

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã. Há previsão de 6ºC no Vale do Paraíba e 1ºC na Serra da Mantiqueira.